Tragedia a Cutrofiano, trovato senza vita nelle campagne. Forse travolto dall’auto

Tragedia nelle campagne di Cutrofiano, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Antonio Ferraro, contadino 68enne del posto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato travolto dal furgoncino che aveva parcheggiato poco distante, lasciandolo inavvertitamente senza il freno a mano e con la marcia non inserita. Tant’è che lo ha investito, senza nemmeno dargli il tempo di accorgersi di quello che stava accadendo. Una drammatica fatalità.

È stata la famiglia preoccupata a chiedere aiuto. L’agricoltore era andato in campagna per prendersi cura dell’orto, come era solito fare. Tutti i giorni raccoglieva la verdura da rivendere nei mercati, ma questa mattina ‘stranamente’ stava tardando. Non vedendolo tornare a casa e non avendo notizie, è scattato l’allarme, ma la macchina dei soccorsi è stata purtroppo inutile. Quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto il posto, non lontano dal paese, per l’uomo schiacciato dal mezzo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per le indagini del caso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la salma è stata restituita alla famiglia.