“Ulteriori accertamenti sul trasferimento degli insegnanti con la Legge 104”: il gip riapre l’inchiesta

Il giudice dice no all’archiviazione dell’inchiesta sulle presunte irregolarità nell’applicazione della legge 104/92, sul traferimento dei docenti in altre scuole. La Normativa, occorre ricordare, regola l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap (o di coloro che li assistono).

Il gip Edoardo D’Ambrosio ha, infatti, accolto l’istanza di opposizione presentata dall’avvocato Carlo Sariconi che assiste un’insegnante di Nardò. Al termine dell’udienza camerale sono state quindi disposte nuove indagini.

In precedenza, il pm Emilio Arnesano aveva archiviato l’inchiesta. Adesso un nuovo magistrato inquirente dovrà effettuare ulteriori accertamenti. Vengono disposte, in particolare, altre indagini su di un medico che risponde delle ipotesi di reato di abuso d’ufficio e falso ideologico. Invece, la posizione di un sindacalista è stata archiviata come richiesto dalla Procura. Secondo il gip, “il suo ruolo nella vicenda appare essersi limitato a notiziare le persone offese della prassi (illecita) oggetto di causa“.

I fatti

I fatti risalgono al biennio 2014/2015. Un’insegnante stanca di aspettare il trasferimento si rivolge ad un sindacalista. Questi l’avrebbe invitata a presentarsi da un “certo medico” per risolvere la faccenda.

La signora registrò la conversazione e presentò un esposto per denunciare il meccanismo dei presunti favoritismi nell’applicazione della legge 104/92. Il pm, dopo i primi accertamenti, non ravvisò alcun illecito e chiese l’archiviazione.

Una prima opposizione venne accolta dal gip Stefano Sernia, che dispose degli accertamenti specifici sulle persone, al posto di generiche analisi a campione. Ancora una volta, però, arrivò l’istanza di archiviazione.

Ora, il nuovo giudice delle indagini preliminari ribadisce la necessità di approfondire la vicenda. Riguardo la posizione del medico, il dr. D’Ambrosio dispone l’accertamento “sulla effettiva sussistenza delle patologie come certificato in atti“.

Non solo, poiché si ravvisa l’esigenza di “estendere l’indagine anche agli anni successivi a quelli oggetto di denuncia“.

Infine, nel l’ordinanza si legge che “risulta meritevole di approfondimento investigativo l’effettiva partecipazione del dott…nelle pratiche di concessione del diritto di trasferimento; nonché del meccanismo di concessione di tale diritto da parte dell’apposita commissione deliberatrice“.