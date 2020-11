Altri tre presunti casi di Covid tra il personale del Tribunale Civile. Disposta la chiusura di alcuni uffici

Nuova chiusura degli uffici, in via precauzionale, al Tribunale Civile di via Brenta per la possibile positività al Covid19 di tre dipendenti, già in isolamento domiciliare. Il provvedimento porta la firma del presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi e della dirigente amministrativa Alessandra Scrimitore, che hanno disposto la sospensione delle attività dell’Ufficio Servizi Generali e della cancelleria della sezione Lavoro.

La chiusura degli uffici è stata disposta soltanto per la giornata di oggi, mentre è stata già effettuata la sanificazione degli ambienti. I tre dipendenti si sottoporranno alla prova del tampone molecolare dopo quello antigenico, per accertare la positività al Covid, dopo lo screening su venti persone effettuato ieri.

Ricordiamo che il Tribunale Civile ha già chiuso sabato scorso, in via precauzionale per un giorno, dopo la positività al covid di due dipendenti, per permettere la sanificazione dei locali.