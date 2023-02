Trova 13mila euro in contanti e li consegna ai Carabinieri che trovano il ‘proprietario’

Impossibile descrivere la disperazione provata da una persona, quando si è accorta di aver perso il borsello nero contenente ben 13mila euro in contanti. Come non è facile descrivere la gioia provata quando i Carabinieri della stazione di Soleto hanno bussato alla porta della sua abitazione per restituirgli tutta la somma smarrita. La ‘sbadataggine’ poteva costargli cara e invece ha riavuto tutto: non mancava nemmeno un centesimo.

Ma il salentino, protagonista di questa storia che dovrebbe essere ‘normale’ e che ha il sapore dell’incredibile, non deve solo ringraziare gli uomini in divisa che, in qualche modo, sono riusciti a risalire a lui, il legittimo proprietario della borsa in pelle smarrita il giorno prima, contenente il consistente gruzzoletto.

Dovrà essere riconoscente anche ad un agente della Polizia Penitenziaria, libero dal servizio, che ha trovato i 13mila euro, in banconote di diverso taglio, in quel di Sternatia. Quando l’agente si è imbattuto nel denaro non ci ha pensato due volte a consegnarlo ai militari di Soleto che, come detto, sono riusciti a risalire al proprietario. Questa mattina, poi, gli hanno restituito la somma.