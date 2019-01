Si finge il figlio di un caro amico e spilla 200 euro a un anziano di Alezio. Deferito napoletano

E’ stato deferito in stato di libertà un napoletano di 41 anni, accusato di truffa a danni di un anziano salentino. La faccenda risate allo scorso 29 novembre quando un anziano di Alezio è stato avvicinato da uno sconosciuto. Questo, dopo aver raccolto alcune informazioni in merito all’anziano aletino, avrebbe fatto credere di essere il figlio del suo più caro amico ed ex collega di lavoro, asserendo inoltre di avere bisogno immediato di denaro, dal momento che il padre, orami da tempo, era ricoverato per una grave malattia presso un ospedale di Milano.

L’anziano, premuroso verso il figlio di quell’amico così caro, ha deciso di consegnare subito 50 euro, per poi farsi seguire a casa, dove avrebbe offerto al malvivente altre 150 euro. Solo dopo alcune ore, l’anziano si è reso conto di essere stato truffato, essendosi sincerato delle ottime condizioni di salute dell’amico. Da qui la denuncia presentata ai Carabinieri.

I militari della stazione di Alezio, guidati dal Maresciallo Maggiore Paolo Novello, hanno allora acquisito una moltitudine di filmati di videosorveglianza estrapolati dalle telecamere sparse per tutto il tragitto effettuato dalle autovetture del truffatore e della vittima, sino all’abitazione di quest’ultima.

L’attenta analisi dei frames ha così consentito di addivenire alla targa del veicolo del reo, nonché all’esatta e certa identificazione dell’intestatario ed unico utilizzatore. L’uomo è stato così deferito a piede libero dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.