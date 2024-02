Operazione “Easy Bonus”, parla il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Lecce

13 persone arrestate, altre 71 indagate, più di tre milioni di euro recuperati a cui se ne aggiungono 21 di crediti. 200 finanzieri impegnati sui vari obittivi di cui circa una decina su obiettivi all’estero, un elicottero della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Bari oltre che alcune pattuglie di Baschi Verdi, sono questi alcuni numeri dell’Operazione “Easy Bonus” che nella mattinata di oggi, ha visto impegnati i militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lecce, che dalle prime luci dell’alba di oggi, hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare, nei confronti di numerose persone accusate di truffa con i bonus edilizi.

“La componente più difficile di questa operazione, è stato interfacciarsi cont tanti paesi europei che hanno dovuto collaborare in indagini molto complesse e minuziose”, ha affermato il Tenente Colonnello Giulio Leo Comandate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Lecce.

“Le investigazioni – prosegue – hanno richiesto un cambio di passo per quel che riguarda i tantissimi flussi finanziari destinati all’estero.

La facilità con cui è stato possibile accedere a questo tipo di misure di finanziamento, ha consentito in tempi molto ristretti ha consentito in circa tre/quattro mesi di accumulare circa 20milioni di euro, ricavati illecitamente.

Sin da subito abbiamo notato un cospicuo flusso di denaro in uscita dall’Italia, diretto in paesi come Lituania e Lettonia, da qui e le indagini, che ci hanno consentito di risalire al gruppo criminale che oggi è stato destinatario delle nostre misure”.