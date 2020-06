Ubriaco alla guida della propria autovettura in quel di Fasano. Denunciato 25enne di Veglie

È stato denunciato in stato di libertà un 25enne residente a Veglie che all’alba del 1° giugno è stato trovato alla guida della propria autovettura in quel di Fasano in evidente stato di ebbrezza.

La denuncia è giunta a conclusione di un servizio straordinario di controllo della “movida”. Il giovane è stato trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica da alcol.

I controlli sono avvenuti nella città brindisina in una via del centro abitato e il 25enne non ha potuto celare l’evidente stato di ubriachezza.

Sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, con conseguente ritiro della patente di guida e affidamento del veicolo a persona idonea alla guida.