Coronavirus, due nuovi casi e due decessi. A Lecce altro giorno 0

Crollo continuo e costante dei casi di coronavirus in Puglia. A oltre una settimana dalla ripartenza generalizzata – con annessa riapertura dei confini regionali – la curva epidemiologica relativa al contagio da Covid19 scende inesorabilmente.

Nell’ultimo bollettino diramato dal Dipartimento Promozione della Salute, infatti, si legge che i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24h sono stati 2. I tamponi positivi sono stati trovati nelle provincie di Brindisi e Foggia. 2.522 i tamponi eseguiti.

Capitolo decessi: oggi i casi segnalati di persone affette da covid che sono morte sono state due (1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat), per un totale di 532 vittime. I guariti, invece, sono 3.544, dei quali 26 nella giornata di oggi. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 439 (28 in meno rispetto a ieri). Di questi – stando al report odierno diramato dalla ASL locale, 16 si trovano in provincia di Lecce.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 4.515 (su 143.844 test), così divisi: