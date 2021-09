Uno nasconde in casa la marijuana, l’altro nel box auto con le panche rubate: finiscono nei guai

I poliziotti del Commissariato di Galatina, appostati a pochi passi da un immobile nella frazione di Noha, hanno osservato attentamente tutti i movimenti, fino a quando non hanno deciso di controllare l’abitazione di un 27enne galatinese usata, secondo i sospetti, come “base” per l’attività di spaccio. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare sul terrazzo 4 piantine di marijuana e, nascosti in diversi punti dell’abitazione, 5 involucri contenenti 107 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini elettronici di precisione e del fertilizzante liquido per le piante. Accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per il giovane è scattato l’arresto. Una volta concluse le formalità, è finito ai domiciliari.

Non è finita, gli investigatori del Commissariato avevano notato anche un continuo andirivieni di alcuni ragazzi da un box/auto, distante alcune decine di metri da quello in uso al 27enne.

Anche qui la perquisizione del locale, in uso ad un giovane galatinese di 19 anni ha riservato ‘sorprese’. Nascosti in diversi punti del box, i poliziotti hanno rinvenuto circa 40 grammi di marijuana. Oltre alla sostanza stupefacente, all’interno del box, sono state trovate anche tre panche in ferro di colore rosso risultate rubate, alcuni mesi fa, dagli spogliatoi dell’impianto sportivo comunale della stessa Noha.

Per questo, il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.