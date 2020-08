Un caso in provincia di Lecce, 22 in Puglia: il bollettino

Persone tornate a casa dopo una vacanza all’estero – Malta, Grecia, Spagna, Croazia – o “contatti stretti” di positivi al Covid19 o a focolai già scoperti e isolati. Questa la fotografia dei casi di Coronavirus in Puglia scattata dal bollettino epidemiologico della Regione che ieri ha segnato 35 nuovi contagi su poco meno di 3mila tamponi effettuati. Anche nell’ultimo aggiornamento del report il quadro non cambia, l’attenzione continua ad essere concentrata soprattutto sui “viaggi” e su cosa si nasconde in valigia.

Oggi su 2579 test per l’infezione da Covid-19, 22 sono risultati positivi:

12 in provincia di Bari: «5 rientri dall’estero (2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall’Albania), 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento» ha spiegato il DG Antonio Sanguedolce.

1 nella provincia BAT, una persona tornata dalla Spagna che si è auto-segnalata. Sottoposta a tampone è risultata positiva.

7 in provincia di Foggia: 1 contatto stretto di caso già individuato e posto a sorveglianza attiva; 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 1 persona rientrata dalla Croazia; 2 persone individuate attraverso attività di Screening e una persona per le quali sono in corso le indagini epidemiologiche.

1 in provincia di Lecce , legato a un caso già scoperto. «È l’unico positivo di oggi individuato dal nostro Dipartimento di Prevenzione» ha dichiarato il DG Rodolfo Rollo

2 in provincia di Taranto. "La paziente positiva al Covid è rientrata dalla Campania, è stata sottoposta a controlli come da prescrizione, è asintomatica, è in isolamento domiciliare, seguita dai medici del dipartimento di prevenzione" ha dichiarato il DG Stefano Rossi.

1 fuori regione.

Ancora vuota la casella dei decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 281.824 test. 4001 sono i pazienti guariti. 436 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4992 così suddivisi: