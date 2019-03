Mette in vendita online l’auto della suocera, incassa l’anticipo e poi sparisce. Una denuncia

Una delle tante truffe online da cui le Forze dell’ordine mettono in guardia costantemente.

È capitato questa volta in territorio di Martano. Qui i carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifiche indagini seguite ad una denuncia/querela, hanno deferito in stato di libertà per truffa, M. S., un 55enne nato a San Severo di Foggia, ma residente a Sannicandro garganico.

È stato così accertato che l’uomo, attraverso un noto sito di compravendite online, aveva messo in vendita un’autovettura spider. Da qui, ha intercettato un possibile venditore e mediante artifici e raggiri, è riuscito a farsi consegnare la somma di 400 euro in contanti come anticipo per l’acquisto.

La compravendita, però, non si è mai conclusa poichè l’auto in questione è risultata essere di proprietà dell’ignara suocera del 55enne. Di tutto è stata informata l’autorità giudiziaria.