Viaggiava con oltre 1 kg di cocaina nascosta nel bagagliaio dell’auto, in manette 55enne

Nella giornata di ieri, ad Andrano, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Tricase, insieme ai colleghi della Stazione di Spongano e Specchia, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di consumo, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, il 55enne Alfonso Accoto.

Nello specifico gli uomini della “Benemerita”, hanno fermato l’autovettura condotta dall’uomo e a seguito di una perquisizione personale e del veicolo, hanno scoperto una busta in cellophane contenente 1,100 kg di droga, verosimilmente cocaina, nascosta nel bagagliaio del mezzo.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

Accoto, espletate le formalità rito, è stato associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.