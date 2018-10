Per evitare la rapina si scontra con i malviventi: perdono la pistola, ma fuggono con 7mila euro

Hanno fatto irruzione, in pieno giorno e armati fino ai denti, all’interno del Bar “Andrea” che si affaccia su viale della Repubblica, in zona Case Magno. Sul volto avevano un passamontagna per non essere riconosciuti, in mano una pistola a tamburo. Vera, non un giocattolo privo del tappo rosso per renderlo quantomeno “minaccioso”.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 14.30 quando il padre del proprietario si è trovato faccia a faccia con due banditi, giunti a piedi nel locale, dove hanno messo in atto la violenta rapina. Una volta dentro, hanno costretto il malcapitato a consegnargli il denaro custodito nel bar: ben sette mila euro.

L’uomo ha provato a reagire, a difendersi, ma nella colluttazione ha avuto la peggio. Non solo è stato colpito, ma i malviventi sono riusciti a guadagnarsi la via di fuga con il prezioso bottino. Non prima di aver ‘perso’ una delle pistole impugnate.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati gli agenti della Squadra mobile che hanno dato il via alle indagini. Non è chiaro se all’esterno ci fosse un terzo complice ad aiutare i rapinatori nella fuga.