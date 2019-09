Violano la Ztl eludendo le telecamere: 30 multe nel weekend, sanzioni per 2.400 euro

Dopo le numerose segnalazioni dei residenti, a Nardò arriva l’operazione della Polizia Locale. Nel solo weekend sono state accertate numerosissime violazioni dei cosiddetti furbetti della Ztl, che tentavano di eludere le telecamere ai varchi d’ingresso della zona a traffico limitato, mettendo a repentaglio la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti autorizzati.

Gli agenti, agli ordini del comandante Cosimo Tarantino, hanno effettuato operazioni di controllo degli ingressi autorizzati e non autorizzati, accertando una trentina di infrazioni e comminando sanzioni per 2400 euro.

Le zone interessate seguono il perimetro di Via Santa Lucia, via Fanti (intersezione con via F.lli Gabellone e via Isonzo), via Sorelle Marinaci, via Spinelli, via Papalisi (intersezione con via Roma), via Ingusci e altre aree del centro storico, dove gli agenti hanno constatato i ripetuti ingressi di veicoli non autorizzati dai varchi controllati dalle telecamere e ulteriori ingressi da varchi con divieto di accesso.

“L’attivazione della Ztl – spiega l’assessore alla Polizia Locale e al Centro Storico Bernadetta Marini – serve a proteggere il centro storico dalla eccessiva presenza di autovetture, fatti salvi i diritti dei residenti, di chi ci lavora e di chi ha altre fondate esigenze, temporanee o meno. Noi abbiamo bisogno di continuare su questo percorso, individuando e sanzionando i furbetti che dimostrano di avere uno scarsissimo senso civico. Indietro non si torna, nonostante qualcuno pensi di potersi fare beffe delle regole”.

I controlli, assicurano, continueranno nei prossimi giorni per regolamentare gli ingressi nel perimetro interessato dalla Ztl, che nella fattispecie comprende via Roma, via Regina Elena, piazza Umberto I, via Duca Degli Abruzzi, piazza Osanna, via Grassi, piazza Mazzini e corso Galliano (ad esclusione di piazza Cesare Battisti). La Ztl è valida 7 giorni su 7 e h24, salvo le previsioni del regolamento per specifiche categorie di utenti.

È previsto il controllo elettronico degli accessi mediante telecamere installate ai varchi di corso Garibaldi, piazza della Repubblica, via Amendola, via Don Minzoni, via Santa Lucia. Le aree pedonali all’interno della Ztl sono piazza Salandra, piazza Sant’Antonio, seconda tratta di via Pellettieri (verso piazza delle Erbe), piazza delle Erbe, via Pretura Vecchia e via M. Personè (tratta compresa tra piazza La Rosa a vico Moline).