Barbara Carfagna e Massimo Cerofolini, protagonisti degli ultimi appuntamenti di “Dialoghi Dolmenici”

Una sfida vinta quella delle proposte estive nel Comune di Minervino di Lecce. La volontà di portare arte, cultura, scienza nelle piazze, nei vicoli, negli atri e sulle terrazze dei palazzi storici continua a ricevere un grande, grandissimo successo di pubblico, un riconoscimento in termini di presenze ed entusiasmo sperato ma anche inaspettato.

La sezione Dialoghi Dolmenici, guidata dal filosofo tech Cosimo Accoto, ricercatore affiliato al MIT di Boston, ha visto nei primi due appuntamenti un pubblico nutrito ed interessato, tanto da protrarre l’incontro per oltre due ore con riflessioni e domande. Nella serata del 10 agosto nemmeno la ricerca delle stelle cadenti a fatto desistere i tanti presenti a porre domande, presso l’atrio di Palazzo Scarciglia, a padre Paolo Benanti con il tema dell’Intelligenza Artificiale e il rapporto tra Homo Sapiens e macchine sapienti. Nel secondo appuntamento,il 19 agosto, anche da diversi paesi del circondario si sono riuniti nei resti dell’antico Lazzaretto a Cocumola, per ascoltare Marco Bentivogli, coordinatore e co-fondatore di Base Italia e componente della commissione per una strategia nazionale sull’intelligenza artificiale presso il ministero dello sviluppo economico e del gruppo di lavoro sull’Intelligenza Artificiale presso la Pontificia Accademia per la Vita.

“Un successo, una conferma una sfida che resta vinta” afferma il sindaco Caroppo. “l’idea che temi apparentemente ostici raccolgano interesse e tengano acceso il dibattito, qualificato da ospiti di grande spessore, poteva apparire follia ed invece si è rivelata azzeccata. Li Scusi Dolmen Festival sarà un appuntamento che continuerà a crescere negli anni e che valorizzerà sempre di più l’intera offerta culturale del Salento. E’ innegabile il merito che questa amministrazione ha avuto nel saper investire in un format culturale unico e che, sono certo, questa volta non finirà come finì con il premio Bodini negli anni passati”.

A breve nuovi preziosi appuntamenti per i Dialoghi Dolmenici il 1 settembre con Barbara Carfagna, giornalista, autrice e conduttrice di Codice: la vita è digitale, di CodiceBeta, il Podcast di RadioRai sull’innovazione e Infosfera. Nell’affascinante scenario del circolo litico del Parco del Dolmen Lu Scusi, Barbara Carfagna condurrà i presenti in un viaggio tra Asia e Amazzonia, alla scoperta delle trasformazioni a cui il digitale ha costretto l’ambiente.

Ultimo appuntamento, il 5 settembre con Massimo Cerofolini, Giornalista e sceneggiatore, conduce su Radio 1 il programma Eta Beta, autore e inviato del programma televisivo Codice, nell’atrio di Palazzo Gallone, nel Borgo di Specchia Gallone. Cerofolini racconterà le novità tecnologiche per comporre insieme al pubblico un’immagine di ciò che riserva il futuro.

“Combattere il pregiudizio sulla tecnologia, costruito da decenni di filmografia fuorviante, è l’effetto più immediato che i Dialoghi Dolmenici volevano generare- dice il giovane consigliere Emanuele Foscarini– mentre scuotere dal torpore estivo e stimolare ricerca e partecipazione è l’effetto diretto che ogni appuntamento restituisce. Una sorpresa e una soddisfazione che non smettiamo, dunque, di registrare”.