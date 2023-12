Il Salento? Un’emozione tutta da scoprire. Un convegno alla Biblioteca Comunale di Gallipoli

Per scoprire il Salento ci sono cento buone ragioni…e forse anche di più. Tutto sta nel saperle raccontare con gusto e leggerezza al punto da indurre il lettore a trasformarsi in visitatore. In fondo il turismo parte proprio da qui, da una forte motivazione a viaggiare, a scoprire un territorio che non si conosce. Stimolare la curiosità a conoscere prima e a raggiungere poi il Salento è un’ arte che riesce bene a Romualdo Mazzocco, docente universitario e presidente dell’ associazione Genio Italico che presenterà il suo ‘Che Bella Scoperta‘ in occasione dell’ evento ‘Cultura, Turismo… Emozioni’ che si terrà domenica 17 dicembre, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale ‘Sant’Angelo’ di Gallipoli.

Insieme a Romualdo Mazzocco a relazionare ci sarà anche Fernando Nazaro, noto imprenditore turistico della Città Bella e vicepresidente della Sezione Turismo di Confindustria Lecce.

Gli interventi di Mazzocco e Nazaro faranno seguito ai saluti istituzionali del Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, del presidente distrettuale Fidapa Elisabetta Grande, del Past President Nazionale Fidapa Fiammetta Perrone.

I lavori saranno introdotti e coordinati da Rossella Longo, presidente della sezione Fidapa di Gallipoli. La vicepresidente Maria Consiglia Mercuri si occuperà delle letture. L’intrattenimento musicale è affidato ad Annarita Manni.