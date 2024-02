‘Le stesse radici’, il Salento omaggia la poetessa salentina Claudia Piccinno

Nel giorno del suo compleanno come omaggiare la poetessa salentina Claudia Piccinno? Ma naturalmente con una poesia…La poesia che la collega Emanuela Rizzo le dedica dalle pagine di Leccenews24 dove spesso trovano ospitalità i tanti salentini che per motivi di lavoro vivono fuori dal Salento ma che non hanno mai reciso quel cordone ombelicale che li rende parte attiva e integrata di una comunità che trova sempre in se stessa le forze per rigenerarsi

Claudia Piccinno, docente, traduttrice, è autrice di numerosi libri di poesia. Ha scritto numerosi saggi, nel 2020 ha pubblicato ‘Asimov, un volto inedito‘.

Direttrice per l’Europa del World Festival Poetry, ambasciatrice per l’Italia del World Institute for Peace e di Istanbul Sanat Art, la Piccinno, salentina di nascita e bolognese di adozione, è benemerita del Comune di Castel Maggiore per meriti culturali. Responsabile della rubrica ‘poesia’ per la Gazzetta di Istanbul, editor per l’Europa della rivista turca Papirus, edita da Artshop, collabora con vari blog e riviste cartacee, tra cui Verbumpress, Menabò e Il Porticciolo.

Oggi, la poetessa salentina Emanuela Rizzo le dedica la poesia dal titolo ‘Le stesse radici‘.

Le stesse radici

Tu nata

in una terra

che tra zolle

di terra fertile

invoca ancora

la sua luce.

Ci accomunano

le radici,

intrise

d’acqua

salata.

Creasti ponti

infiniti

tra i popoli,

non fu mai

abbastanza

la gratitudine.

Noi che nascemmo

in terra di frontiera,

mai dimenticammo

invisibili

e inutili confini.

Ti ritornerà

tutto l’amore

donato,

come i fiori

di tuo padre

che

ritornano

a profumare

per te,

come i tuoi versi

di Fenice

che danzeranno

una pizzica

nuova.

(Emanuela Rizzo)