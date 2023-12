Al Teatro Apollo la sesta edizione del Concerto di Natale del Lions Club “Lecce Messapia”

Si svolgerà giovedì 21 dicembre, con inizio alle ore 20.00, presso il Teatro Apollo di Lecce, il Concerto di Natale del Lions Club Lecce Messapia giunto alla sesta edizione.

“Un’occasione unica per coniugare musica di qualità e solidarietà”, afferma il Presidente del Club Gaspare De Stasio.

“Grazie alla disponibilità del Sindaco Carlo Salvemini e di tutta l’Amministrazione Comunale di Lecce, che ci hanno aperto una delle loro ‘case’ più belle, il Teatro Apollo ospiterà un Concerto di altissimo livello, ha concluso.

Protagonista della serata sarà la “Symphony & soul – orchestra classic & pop, diretta dal Maestro Luigi Botrugno e con la Direzione Artistica del Maestro Luigi Bisanti, che eseguirà composizioni originali con brani di grandi successi musicali.

Tra gli artisti si esibiranno i cantanti Eleonora Pascarelli, Domy Siciliano, Antonio Ancora, Domenico Protino e Maria Lubelli.

Con il ricavato della serata e con il supporto dell’Associazione “Cuore e Mani Aperte” di Don Gianni Mattia e dell’Associazione “Figli in Paradiso” di Virginia Campanile, si acquisterà attrezzatura medica che sarà donata a favore dell’Unità di terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in particolare un “Tunnel per fototerapia intensiva a luci Led per la cura degli stati critici di biribulina nei neonati”.