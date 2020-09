“di politica e d’amore, ad Alliste Mauro Marino presenta il suo ultimo libro

Si svolgerà questa sera, sabato 19 settembre, alle ore 19.30, ad Alliste, in Piazza Municipio, l’ultimo appuntamento della rassegna culturale “Il Cortile dei Libri Parlanti”, giunta alla sua quinta edizione, che hanno visto la partecipazione di oltre venti scrittori, dal 12 luglio 2020 fino a questa ultima data della rassegna.

Mauro Marino chiuderà l’iniziativa con la presentazione, con il volume “di politica e d’amore. 2000-2020”, che raccoglie i versi e il “pensiero” relativo all’agire culturale, maturato nei suoi ultimi venti anni di attività culturale, creativa, progettuale, lavorativa, poetica.

Nel corso della serata interverranno Renato Rizzo, Sindaco di Alliste; Vito Adamo, ideatore e direttore della rassegna. Dialogheranno con l’autore Marilù Rega, Vice Sindaco di Alliste e l’editore Luciano Pagano.

“Il Cortile dei Libri Parlanti”, la cui direzione artistica è affidata al poeta Vito Adamo, in collaborazione con Musicaos Editore, si avvale della collaborazione e patrocinio dell’assessorato alla cultura e dell’assessorato allo spettacolo del Comune di Alliste, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Casarano e la Consulta Giovani Alliste Felline. Il motto della rassegna di questo anno è un verso di Dante, in particolare l’ultimo dell’Inferno, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un augurio per tutti coloro che – artisti, operatori, lettori – negli ultimi mesi non si sono potuti incontrare, di persona, per celebrare la poesia e la cultura.

Mauro Marino

Mauro Marino è nato a Lecce, il 18 settembre 1956. Operatore culturale e curatore editoriale, allievo e collaboratore del poeta Danilo Dolci, dal 1999 dirige a Lecce l’attività dell’Associazione Culturale Fondo Verri dedicata allo scrittore salentino Antonio L. Verri. Giornalista pubblicista è stato direttore del quotidiano del Salento, “il Paese Nuovo”. Impegnato sul fronte della prevenzione e della cura del disagio esistenziale progetta e conduce laboratori di espressione creativa nell’ambito delle terapie integrate del Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare DSM Asl Le.

L’iniziativa è organizzata nel rispetto della normativa anti Covid, con obbligo di mascherina per i presenti.