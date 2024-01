‘Donne in passerella: la bellezza del dono’, a Lecce l’evento organizzato dal team di “Sensual Dance Fit”

Chi dice donna…dice dono. Dono di sé, dono della vita, dono della bellezza. In qualsiasi momento dell’esistenza e in qualsiasi condizione di salute o di malattia, perché la femminilità accende una luce che non può spegnersi anche quando arriva la visita improvvisa del dolore. E sono tante le scenografie che possono ospitare quel dono: una passerella, un palcoscenico, una via della città. A volte serve solo un’ occasione, come la chiamava Eugenio Montale, per rinfocolare quella fiamma.

Nasce da qui l’evento ‘Donne in passerella: la bellezza del dono‘, organizzato dal team di “Sensual Dance Fit” di Lecce nella giornata di sabato 6 gennaio 2024, nel capoluogo salentino, presso la Fondazione Palmieri in Vico dei Sotterranei 15, alle 18.00.

Sensual Dance Fit (SDF) è il primo programma per sole donne nato per aiutarle a ritrovare la propria femminilità e la propria sensualità attraverso semplici passi di ballo ed esercizi di fitness con l’ elemento coreografico di una semplice sedia. Il progetto è legato indissolubilmente alla sua ideatrice, Carolyn Smith, dance coach internazionale e presidente di giuria del noto show televisivo Ballando con le Stelle su Rai Uno, condotto da Milly Carlucci.

La Smith nel 2015, dopo la prima diagnosi di tumore al seno che la costrinse ad un percorso di cure e riposo, reagì a questo “incontro imprevisto” con la malattia attraverso la creazione di questo format che, al motto “I am a woman first” si è diffuso con successo tanto da comprendere 150 scuole in Italia e più di 10.000 allieve di ogni età.

Il progetto, pronto a sbarcare all’estero, è in continua evoluzione con la creazione delle Ambasciatrici SDF impegnate su tematiche di carattere sociale, e Dance for Oncology (D4O) con lo scopo di aiutare i pazienti oncologici attraverso il ballo.

Si radica così quel sentimento di la sorellanza, una vera e propria alleanza tra le donne che camminano insieme e si sostengono nella trasformazione, in un percorso fatto di ascolto e leggerezza, gioco e impegno che spinge a vedersi anche fuori dai momenti della lezione e a creare incontri dal vivo come per la sfilata “Donne in passerella: la bellezza del dono”.

La serata

La serata, condotta da Tiziana Protopapa, vedrà gli interventi di Flavia Lecciso, psicologa e docente di psicologia dello sviluppo presso l’Università del Salento, i contributi video di Adriana Bonifacino, oncologa e responsabile dell’Unità di Diagnosi e Terapia in Senologia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma e docente della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza e il prezioso saluto di Carolyn Smith.

Gli abiti indossati dalle “modelle per dono” sono di Grazia Lepore Glamour Boutique, i monili sono di Lu_bjoux di Lucilla Bruschini, Hair Stylist Fabrizio Passione, il trucco è curato da Monica Morelli titolare del Centro Estetico Ego Center.

Le fotografie della serata sono di Maria Pacoda.

“Desideravo da tempo far vivere un’esperienza unica alle donne che frequentano i corsi SDF- racconta Giordana Labriola maestra certificata SDF e referente della sede di Lecce- farle sentire importanti e mettere in risalto la loro unicità e bellezza. Queste donne si sono messe in gioco mescolando coraggio e allegria”.