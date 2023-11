La Festa di San Martino sbarca a Lucerna. Brindisi, pizzica e stornelli made ‘Il Salento in Svizzera’

La Festa di San Martino è uno di quegli eventi che rinfocolano la tradizione popolare e il senso di appartenenza alla propria terra. Così i salentini che vivono in Svizzera l’hanno festeggiata alla grande incontrandosi nella città di Lucerna.

La serata è stata organizzata dal blog ‘Il Salento in Svizzera‘ dell’ instancabile e creativa Biancarosa Urso, sempre presente quando c’è da esportare la cultura e le bellezze del Salento.

‘Come da tradizione salentina l’11 novembre abbiamo festeggiato San Martino anche in Svizzera’, afferma BiancaRosa Urso a Leccenews24. ‘Anche chi, per studio, lavoro o scelta di vita non vive più il territorio salentino, si ritrova in questa giornata a festeggiare questa occasione tanto sentita, della tradizione, da sempre simbolo di convivialità e allegria. A dire il vero i partecipanti non erano solo pugliesi ma anche campani, siciliani, perfino portoghesi. L’evento è stato organizzato presso la Colonia Libera Italiana di Lucerna. Prima della cena si sono raccontate le diverse tradizioni e usanze del proprio luogo d’origine, durante il momento conviviale non sono assolutamente mancati musica popolare e pizzica. Ad animare la serata è stato il musicista ugentino Simone Calante Colitti, con un passato artistico ne I Calanti.

A fine serata ci si è anche cimentati nel cantare stornelli salentini, e nel suonare fisarmoniche organetto e tamburello. E già, è proprio così: anche se si vive all’estero non si dimenticano le proprie radici, anzi…il legame si rafforza e soprattutto ci si sente più vicini alla propria terra. Insomma, evviva le nostre tradizioni che dobbiamo rispettare, ricordare e tramandare’.