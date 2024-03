Apre la nuova sede della Scuola “Spazio Teatro”, taglio del nastro con il Premio Oscar Helen Mirren

Sarà inaugurata domenica 24 marzo, alle ore 18,00, nello storico edificio della ex Distilleria Bianco, in via Campi 46 a Trepuzzi, la nuova sede della Scuola “Spazio Teatro – Centro per le Arti Drammatiche e Performative”.

Una serata di gala per festeggiare, con questa nuova sede, i primi 5 anni di attività della Scuola diretta dalle sorelle Rosangela e Gloria Giurgola, regista teatrale e soprano, rientrate in Salento dopo dieci anni vissuti all’estero, per motivi di studio e lavoro in giro in Italia e nel mondo.

Taglio del nastro con l’Ospite d’Onore dell’evento l’attrice britannica e “Premio Oscar” Helen Mirren, che con grande entusiasmo ha deciso di accettare l’invito delle sorelle Giurgola e di prendere parte alla serata che segna il via per la nuova vita della scuola che attualmente conta 45 allievi provenienti da diversi comuni del nord e del sud Salento, iscritti a corsi di recitazione, teatro-danza, canto, musica e scenografia.

“Spazio Teatro – Centro per le Arti Drammatiche e Performative” nasce non solo come scuola di formazione ma soprattutto come opportunità per approfondire le discipline performative anche senza allontanarsi dal proprio luogo di origine. La Scuola rappresenta un punto di riferimento importante e di prestigio non solo per la cittadina di Trepuzzi ma per l’intero territorio.

All’attrice britannica le sorelle Giurgola hanno deciso di dedicare una sala della scuola che nasce in una ex Distilleria di liquori risalente alla fine dell’800. Teatro, storia, arte e bellezza si fondono così in un luogo simbolo della città di Trepuzzi che dopo anni di abbandono torna a nuova vita.

Il nome e l’immagine del Premio Oscar Helen Mirren saranno di ispirazione per tutti gli allievi presenti e futuri e rappresenterà lo stimolo per realizzare quel sogno nel cassetto che accomuni tutti gli aspiranti attori di ogni età.