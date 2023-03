‘Adotta uno Scrittore’, a ‘Borgo San Nicola’ un incontro con Catena Fiorello

Si chiama “Adotta uno Scrittore”, è giunta alla 21ma edizione ed è un’iniziativa organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino che porta i principali autori contemporanei nelle scuole, nelle università e negli istituti carcerari.

Il progetto ha come finalità quello di favorire uno scambio reale tra autori e studenti; un incontro tra diverse esperienze e sensibilità, passioni e interessi.

Nel corso degli incontri agli scrittori non viene dato alcun vincolo tematico o di metodo, con gli appuntamenti che prendono forma a partire dal dialogo. Non si tratta, quindi, di lezioni frontali e presentazioni editoriali, il tema centrale è la lettura, come piacere, strumento di crescita di sé e del mondo.

L’iniziativa, inoltre, prevede anche uno spazione dove vengono raccolte le testimonianze dei protagonisti: autori, studenti, docenti.

La Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, diretta da da Mariateresa Susca, è tra le realtà che ha aderito alla manifestazione “adottando” Catena Fiorello.

Scrittrice, autrice televisiva e conduttrice, sarà presente nella struttura leccese nelle giornate del 22 e 23 marzo, durante le quali presenterà il suo ultino romanzo “Ciatuzzu”. L’artista coinvolgerà le classi delle scuole “Centro Permanente Istruzione degli Adulti” e Ites “A. Olivetti” all’inyerno dell’istituto di pena.

I partecipanti, circa 20, coordinati dal Referente Scolastico Annaluce Pellegrino, inoltre, hanno ricevuto in omaggio una copia del libro.

L’iniziativa si svolgerà presso la sala cinema del Reparto R1.

(Ph Luca Brunetti)