“Meridionale. Frammenti di un mondo alla rovescia”, uscito il nuovo libro di Giuseppe Di Matteo

“Meridionale. Frammenti di un mondo alla rovescia”, è questo il titolo del nuovo libro di Giuseppe Di Matteo, edito da 4 punte e uscito il 25 gennaio scorso.

Si tratta della terza tappa di un viaggio iniziato qualche anno fa con “Frammenti di un precario”, nel quale l’autore si era soffermato “sulla precarietà dei nostri tempi, che non è soltanto la mancanza di lavoro ma anche di futuro. E perfino delle certezze più ovvie”.

I Meridionali stanno dall’altra parte della barricata. Cercano riscatto, a casa propria o lontano dalla loro terra. Combattono in un mondo alla rovescia, che se ne infischia del merito e preferisce mettere la solidarietà in soffitta. Di Matteo ha provato a dar loro una voce. E ha scelto di farlo con i suoi frammenti, ai quali è riuscito a conferire sostanza poetica.

“Con Meridionale ho provato a ragionare sul significato di una parola partendo da una domanda precisa: chi sono i Meridionali?”, scrive l’autore

“Gli italiani del Sud, certamente, che spesso se ne devono andare o sono costretti a combattere per una vita dignitosa a casa loro tra mille difficoltà. Ma non solo. Ci sono infatti i “nuovi” Meridionali: gli uomini dalla pelle nera, i migranti, pure i precari. Insomma, chi sta dall’altra parte della barricata, quella meno privilegiata e, come suggerisce il titolo, vive in un mondo alla rovescia, all’interno del quale tutto è più difficile, fragile, ostile. In altre parole, sono i figli di una sofferenza condivisa, che noi Meridionali “doc” conosciamo molto bene, avendola vissuta.

Nel libro c’è ovviamente anche molto, moltissimo, della mia terra, la Puglia – conclude – e del rapporto con essa. Un rapporto che definirei amoroso e tormentato: una sorta di odi et amo di matrice catulliana che si riverbera costantemente in questi frammenti. Partire? Restare? La vera sfida, e forse l’unico amore possibile e duraturo, è appartenere£.

Giuseppe Di Matteo

39enne nato a Bari, giornalista professionista, è addetto stampa della casa editrice Paginauno e collabora con QN. Ha lavorato a Sky TG24, Il Giorno, Telenorba e la Gazzetta del Mezzogiorno.

Nel 2019 ha pubblicato Frammenti di un precario (Les Flâneurs Edizioni), nel 2020 Cronache quotidiane (sempre per Les Flâneurs) e nel 2022 Il 1799 in Terra di Bari (Adda Editore).