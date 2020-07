Mino De Santis in concerto, parte da Caprarica la 15esima edizione di “Luoghi d’allerta”

Parte il 19 luglio la nuova edizione di “Luoghi d’allerta” a cura dell’Associazione Culturale Fondo Verri a Caprarica di Lecce. Sono 8 gli appuntamenti della 15esima edizione dell’evento dedicato a libri, musica, canti, storie, poesia e azioni teatrali che accompagneranno il pubblico fino all’11 settembre per tutto il Salento. “Luoghi d’allerta: visite e itinerari culturali e di spettacolo”, infatti, nel corso delle varie tappe animerà le strade e le piazze di Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Copertino, Martano, Soleto, Castrignano de’ Greci, Caprarica di Lecce, Gallipoli.

Questa nuova edizione dell’evento itinerante si apre domenica 19 luglio, ore 20:30 con “Sassi d’acqua e altre storie”, il concerto di Mino De Santis, voce e chitarra accompagnato dalla fisarmonica di Pantaleo Colazzo. Sarà un viaggio attraverso il nuovo disco del cantautore salentino, ma anche attraverso il suo repertorio che da ormai un decennio ha segnato il Salento della piena riappropriazione del dialetto, con la sua carica ironica, con la crudezza del graffio e della canzonatura nel raccontare vizi, difetti e virtù delle persone e della poesia.

Non possono mancare poi, viste le norme vigenti, tutte le precauzioni anti-covid. L’evento, infatti, si terrà in tutta sicurezza nel rispetto delle normative per il contenimento e il contrasto al Covid 19. Per partecipare al primo appuntamento di Caprarica è necessario prenotare al numero 3517730071.