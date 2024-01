Addio a Sandra Milo, indimenticabile la sua performance in ‘8½’ di Federico Fellini

Il mondo del cinema e della televisione italiani dicono addio a Sandra Milo, musa ispiratrice di Federico Fellini ed eterna icona dello spettacolo del Belpaese che scompare all’ età di 90 anni

Nata l’11 marzo 1933 a Tunisi, la Milo è stata un’attrice che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano. La sua carriera, iniziata negli anni ’50, l’ha portata a diventare un volto amato e riconosciuto, non solo in patria ma anche a livello internazionale.

‘Sandrocchia‘, come la chiamava amabilmente il regista riminese, ha iniziato la sua carriera come ballerina, ma ben presto ha conquistato il mondo del cinema con il suo talento versatile. Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani e soprattutto con Federico Fellini, che l’ha diretta in diversi film memorabili, tra cui “8½” del 1963, in cui la sua interpretazione ha lasciato il pubblico affascinato.

La sua bellezza, unita a una presenza scenica magnetica, ha reso Sandra Milo un’icona di stile e eleganza. La sua versatilità come attrice le ha permesso di affrontare ruoli drammatici e commedie con la stessa maestria, dimostrando una profonda comprensione dell’arte della recitazione.

La Milo ha ricevuto numerosi premi per la sua carriera, inclusi riconoscimenti internazionali che hanno attestano il suo impatto nel mondo cinematografico. La sua capacità di immergersi completamente nei personaggi e di trasmettere emozioni autentiche l’ha resa una delle interpreti più apprezzate della sua generazione.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Sandra Milo ha anche sperimentato successo come scrittrice, pubblicando diversi libri che hanno offerto una prospettiva intima sulla sua vita e la sua carriera artistica. La sua autenticità e la sua dedizione all’arte hanno contribuito a renderla un’icona indimenticabile.

Nonostante il passare degli anni, Sandra Milo ha continua a ispirare generazioni di spettatori e artisti. La sua eredità nel mondo del cinema italiano rimarrà eterna, testimoniando il talento e la passione di un’artista straordinaria.

Significativa la sua presenza nella televisione pubblica. In Rai ha condotto per molte stagioni il fortunato format ‘Piccoli Fans‘ dando spazio ai giovani talenti italiani, anticipando di decenni le future trasmissioni cucite su misura per quel pubblico.