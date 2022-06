Al Museo Diocesano di Gallipoli, in esposizione le opere di Banksy

“Early artist known as Banksy 2002-2007 prints selection”, è il titolo della mostra che si svolgerà negli spazi del Museo Diocesano di Gallipoli “Mons. Vittorio Fusco”, dal 24 giugno al 30 settembre.

A cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, promossa dal Comune di Gallipoli, dalla Diocesi di Nardò- Gallipoli e dal Museo Diocesano, in collaborazione con Mostre Lab e Wall Drawings è dedicata a Banksy, uno degli artisti più iconici del nuovo millennio.

Nella sede dell’antico Seminario, attiguo alla concattedrale di Sant’Agata, nel cuore del centro storico della “Città Bella”, verrà esposta una selezione di serigrafie realizzate dall’artista tra il 2002 e il 2007. Si tratta di immagini tra le più conosciute e simboliche, quelle che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.

In esposizione anche due vere e proprie icone della sua produzione, ormai conosciute e amate in tutto il mondo per il tratto artistico immediato e per i potenti messaggi sociali: Girl with Balloon, serigrafia su carta del 2004-05, che nel 2017 è stata votata in un sondaggio come l’opera più amata dai britannici e Love is in the Air, un lavoro su carta che riproduce su fondo rosso lo stencil apparso per la prima volta nel 2003 a Gerusalemme, raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori.

Questa mostra è l’esito di un progetto scientifico, analitico e critico indipendente. L’artista conosciuto come Banksy non è coinvolto nel progetto espositivo, pur essendone stato informato.