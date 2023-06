Realismo Capitalista, Banksy: l’arte in assenza di utopie”, alle Mura Urbiche una mostra sull’artista britannico

Verrà inaugurata domani, martedì 20 giugno e durerà fino a sabato 30 settembre nello spazio espositivo delle Mura Urbiche la celebre mostra “Realismo Capitalista, Banksy: l’arte in assenza di utopie”. Oltre 50 tra opere, materiali e documenti dell’artista britannico saranno a disposizione dei visitatori che si recheranno presso il monumento leccese.

Banksy è uno street artist noto per il suo stile sarcastico e beffardo. La sua arte critica il capitalismo, la guerra, il controllo sociale e le disuguaglianze.

Nalla “Capitale del Barocco”, arriverà quindi una selezione di opere conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Una mostra di analisi minuziosa del fenomeno più rilevante nell’arte del nostro tempo liquido.

A Lecce le opere non solo si “vedranno” ma si “apriranno” a una serie di contenuti e tematiche che ne evidenziano il valore morale dei messaggi, la forza politica degli statement ironici ma dirompenti, l’impatto dei suoi protagonisti che sembrano gli “attori” di una storia pop e che, al contrario, stanno affermando il valore della libertà e dell’uguaglianza in una società troppo condizionata dal potere del denaro.

Una collezione di opere originali e documenti permetterà agli spettatori di entrare nel mondo contemporaneo attraverso lo sguardo di un autore che ormai da oltre un ventennio attraversa la scena culturale mondiale, mostrando una grande capacità di stare in mezzo al presente.

L’esposizione è l’esito di un progetto scientifico, critico ed interpretativo indipendente, ideato, curato e finanziato fuori dalla sfera d’influenza dell’artista. Banksy non è coinvolto nell’ideazione e progettazione della mostra e non ha fornito supporto o opere, le quali sono provenienti dalla collezione del Museo delle Arti e delle Espressioni Urbane.

Il progetto, testi e immagini del catalogo, ogni opera, documento o materiale presente in mostra, sono stati supervisionati, verificati per accuratezza e autenticità, e approvati per conto di Banksy da Pest Control Office ltd.

All’inaugurazione, prenderanno parte Carlo Salvemini, sindaco di Lecce; Fabiana Cicirillo, assessore alla Cultura, Valorizzazione patrimonio culturale, Pubblica istruzione del Comune di Lecce; Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, curatori della mostra e Daniele Carratta per Mediafarm.