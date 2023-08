Mur…on jazz Festival, una due giorni di jazz nell’incantevole Muro Leccese

Lunedì 28 e martedì 29 agosto, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Muro Leccese ritorna Mur…onJazz Festival. Giunto alla terza edizione, l’evento dedicato alla musica, alle melodie e alle armonie del jazz è promosso dall’associazione culturale Itaca Futura, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Muro Leccese e la direzione artistica di Valentina Grande.

«La città di Muro Leccese gode di una storica tradizione musicale. Abbiamo avuto importanti cultori della musica che nella nostra terra hanno portato jazzisti e musicisti notevoli ed hanno contribuito alla conoscenza e alla divulgazione della musica come l’ex farmacista Antonio Culiersi ed il maestro Giuseppe Chiri. È importante continuare a far conoscere la musica a tutti e non disperdere ciò che è stato fatto nel tempo. Sono contenta – ha dichiarato Valentina Grande – di contribuire a promuovere la musica jazz e far esibire importanti protagonisti del genere nella nostra città’.

Il Programma del 28 agosto

Lunedì 28 agosto, alle ore 20.30, ad inaugurare la terza edizione sarà la cantante Simona Stamer, accompagnata da Massimo D’Astore alla chitarra, Cosimo Romano al basso e Raniero Abbaticola alla batteria.

La Stamer presenta il suo ultimo progetto: “Batuque”, un percorso musicale che spazia tra i vari generi che contraddistinguono la cultura del Sud America, dal Samba alla Bossa Nova.

A seguire sul palco si esibiranno i conosciutissimi I Bambini Latini, che presentano “Dejavu”.

Il Programma del 29 agosto

Sarà “Antonio Ancora Spritz Quartet” ad aprire la seconda serata di Mur… onJazz. Il cantautore salentino, alla voce e al piano, racconta se stesso attraverso le sue canzoni e l’interpretazione di classici latinjazz”, accompagnato da Alessio Borgia alla batteria, Tonio Giorgini al basso, Donatello Palermo alla chitarra.

Il secondo appuntamento della serata, alle ore 21.30, è con “Light jazz orchestra“: Franco De Donno alla batteria, Marcello Lupo al basso, Elio Cassarà alla chitarra, Antonio Ferriero al sax, special guest Valentina Grande alla voce.