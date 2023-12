‘Passaggi d’Arte’, a Galatina una mostra organizzata dal Liceo Artistico ‘Toma-Colonna’

Si intitola Passaggi d’Arte e si svolgerà a Palazzo Orsini, ex sede del Comune di Galatina, la mostra organizzata dal Liceo Artistico ‘Gioacchino Toma – Pietro Colonna’. Un viaggio nella creatività tra passato, presente e futuro quello che sarà possibile effettuare dal 5 al 14 dicembre 2023, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Un posto magico il “Gioacchino Toma – Pietro Colonna”, con una storia da raccontare e da condividere. Nato come Istituto di Arti e Mestieri nel 1896, diventato poi Istituto Statale d’Arte e oggi Liceo Artistico, è la prima e più antica scuola d’arte del Salento e vanta il passaggio di numerosi professori-artisti che hanno formato generazioni di talenti creativi sul territorio.

L’istituto, anche in occasione della prossima ricorrenza dei suoi 130 anni, vuole condividere con il Salento la produzione artistica, didattica e laboratoriale della scuola, una scuola che ha dimostrato di essere integrata a sistemi formativi innovativi e arricchita da percorsi di Pcto che si misurano con il mondo del lavoro, nell’ottica di consentire agli studenti la possibilità di inserirsi nelle dinamiche di produzione del mondo del lavoro in una prospettiva locale e globale.

La mostra Passaggi d’Arte sarà allestita nelle sale di Palazzo Orsini dove saranno esposte una serie di fotografie dell’archivio storico della scuola e dai lavori di laboratorio più rappresentativi dei vari indirizzi di studio:

-Architettura ed Ambiente;

-Arti figurative;

-Audiovisivo e multimediale;

-Design dei Metalli e dell’Oreficeria;

-Grafica.



Saranno esposti anche i lavori degli studenti più giovani del biennio e una selezione delle opere più rappresentative dei professori che attualmente vi operano.



La mostra verrà inaugurata il 5 dicembre alle ore 18.00, si prefigura, anche, come attività di

orientamento per gli alunni delle Scuole di 1° grado in vista della scelta futura del settore.