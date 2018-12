Il Biologo Salentino Stefano Spagnulo “Premiato Speciale al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti 2018”

Lo scrittore con il suo ultimo romanzo del genere biofantasy “Beautynsidia, quando il bello è tuo nemico” ha ricevuto i premi che coronano il sogno di una intera vita di scrittore. L’evento culturale organizzato interamente dal presidente dell’Associazione “Arte per Amore” Barbara Benedetti e in collaborazione con varie istituzioni e realtà nazionali, ha ospitato artisti provenienti da tutto il mondo. Soprattutto ha significato la voglia della rinascita di una cultura che fonda l’umanistico, l’artistico e il letterario sotto un unico strumento di linguaggio: l’amore.

Beautynsidia, romanzo che riporta come argomento centrale l’insidia dei cosmetici nell’estetica e nell’alimentazione sarà a breve coinvolto in numerosi progetti per la tutela della salute collaborando nel dialogo attivo e nella sensibilizzazione di tutto il territorio europeo. In più il nostro scrittore collaborerà con altri autori del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti per la diffusione di tale evento culturale su tutto il territorio nazionale e in particolare in ambito scolastico.

Da parte della redazione LecceNews24.it un grande augurio per questo memorabile 2018.