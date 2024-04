“L’agguato della tenerezza”, Alessandro Cannavale presenta il suo nuovo libro

Venerdì 19 aprile alle ore 18:30 la Libreria Palmieri di Lecce ospiterà la presentazione di “L’agguato della tenerezza” (edizioni BesaMuci, 2023), la nuova silloge di Alessandro Cannavale, ricercatore del Politecnico di Bari. Con l’autore dialogherà Marcella Rizzo, docente di lettere presso il Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce.

In questo ultimo lavoro, monumento all’amore che scava nelle ferite del mondo contemporaneo, Cannavale si conferma un intellettuale presente nel suo tempo avendo contribuito alla realizzazione del “Percorso bodiniano”, vanto per la città di Lecce e omaggio al poeta Vittorio Bodini nel cinquantesimo anniversario della sua morte. L’autore ripercorre l’incanto perduto, accetta il tradimento dei luoghi vissuti per fare i conti con la “questione meridionale” che interessa il Sud ormai da secoli. Una poesia strettamente legata al territorio, il Salento, che Cannavale fotografa con versi semplici e diretti ma che denotano i riferimenti poetici da cui l’autore attinge, da Bodini a Ungaretti.

“L’agguato della tenerezza” è un libro da leggere e da interiorizzare. Contiene una poesia accessibile e godibile che allo stesso tempo lascia un’impronta nel bagaglio cognitivo del lettore. Una poesia avvolta nella bellezza di parole che risuonano come una melodia del pensiero. C’è tanto altro da scoprire in questo libro, come afferma Elisabetta Destasio Vettori nella sua prefazione: «Un poeta legato al suo impegno civile, animato e mosso dalla trasparenza e dalla fragilità del mondo. In modo esplicitamente connesso, presente nei versi di Cannavale vi è un anello portante e fondante e che è rappresentato dalla terra madre, l’attaccamento ad essa, la riconoscenza per i luoghi che hanno generato la vita in tutte le sue prospettive, angolazioni, compresi i punti deboli, i difetti e le fragilità della catena di appartenenza. L’accettazione della morte, la sacralità e la benedizione delle nascite».

Alessandro Cannavale

Nato a Bari nel 1977 vive a Lecce. Insegna in ambito universitario e svolge attività di ricerca, occupandosi di tecnologie innovative per l’efficienza energetica. Appassionato dalle storie del vecchio e amato Sud, trova ispirazione negli esempi di eroi della coerenza, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ha scritto “A me piace il Sud” (Armando Editore 2017) con Andrea Leccese. Più recentemente, ha pubblicato due sillogi poetiche con l’editore Les Flaneurs: “Versi randagi” (2019) e “Il sarto dei piccoli strappi” (2020).