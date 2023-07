“Vera… e gli schiavi del terzo millennio”, Carmen Lasorella presenta il suo romanzo a Corsano

La rassegna “Ti Racconto a Capo”, organizzata dall’associazione Idee a Sud Est, prosegue il proprio calendario di appuntamenti venerdì 7 luglio alle 20:30 con Carmen Lasorella.

La storica anchorwoman del TG2, prima giornalista televisiva italiana inviata in uno scenario di guerra, presenterà a Corsano, in Piazza Santa Teresa, in anteprima per il Salento, il suo romanzo “Vera… e gli schiavi del terzo millennio” (ed. Marietti1820).

Il libro scandaglia il dramma del malaffare che lucra sulle migrazioni attraverso gli occhi, il vissuto, l’impegno e le tribolazioni della protagonista, Vera, in un intreccio tra vicende private ed impegno per la giustizia.

La conversazione con Carmen Lasorella sarà animata dalle domande di Valeria Bisanti e scandita dal reading a cura di Donato Chiarello sulle note di Margherita Mariano.

Il programma di “Ti Racconto a Capo”, quest’anno dedicato a Gabriele D’Annunzio del quale ricorrono i 150 anni dalla nascita, si concluderà martedì 25 luglio con “Sottoterra. Cronache dai mille bunker della guerra ucraina”. Il reportage scritto dalla giornalista freelance e corrispondete di La7 dall’Ucraina, Luciana Coluccello, sarà al centro del dialogo tra l’autrice e Monsignor Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, in una serata dall’intenso valore simbolico, per riflettere su una tragedia che coinvolge l’Europa e tocca le coscienze.

“La presenza di Carmen Lasorella, unita alla forza narrativa del suo romanzo, sono un connubio unico che abbiamo accolto con entusiasmo – dichiara Carlo Ciardo, Presidente dell’associazione Idee a Sud Est – Il fatto che la nota giornalista abbia scelto il nostro progetto, radicato nel Capo di Leuca, per presentare in anteprima per il Salento il suo ultimo lavoro, che parla di immigrazione, vita, giustizia e malaffare, non è solo motivo di orgoglio, ma rappresenta soprattutto un contributo di analisi che arricchisce e rafforza il racconto dalla terra del Sud”.