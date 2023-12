‘Ogni cosa brucia’, Iula Marzulli presenta la sua opera prima di poesia. Dialoga con l’artista Antonio Palumbo

Che cosa accade quando si perde qualcuno?Come si ricomincia da una assenza? Dove si trova la forza per poter continuare a vivere, a sorridere, a dire tutte le volte che senti il vento che ti accarezza e il sole che ti riscalda:”che splendida giornata!”?

Se lo chiede e prova a rispondere con la terapia dei versi la poetessa Iula Antonia Marzulli, nella sua opera prima “Ogni cosa brucia”, pubblicata da Nulla Die Edizioni per la collana “I Canti” (87 pagine, 13 euro).

L’evento è organizzato dalla scuola di musica gestita da Adriana Polo a Lecce, unico punto di Music Together® del Sud Italia (Music Together è un programma di educazione musicale per la prima infanzia diffuso in tutto il mondo), in collaborazione con Michele Marangio (di Giro Di Vino), che aprirà alcune delle sue preziose bottiglie per chi vorrà accompagnare alle letture di Iula Marzulli un buon calice di vino.

La poetessa dialogherà lo chef, attore e scrittore salentino Antonio Palumbo, che ha curato la prefazione del volume. L’ingresso è libero; la prenotazione è obbligatoria (per info e prenotazioni chiamare o scrivere al 328.914 3780).