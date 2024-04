Con lo spettacolo “Arcobaleni” parte a Lucugnano la rassegna di teatro e musica “Scene (e) Note”

Prenderà il via domani “Scene (e) Note”, piccola rassegna di teatro e musica organizzata dall’Associazione “Tina Lambrini – Casa Comi”, in collaborazione con la Parrocchia Maria Santissima Assunta di Lucugnano , l’Amministrazione Comunale di Tricase e il supporto di Mondoradio Tuttifrutti.

Il primo appuntamento è fissato per Sabato 6 Aprile (sipario ore 20, ingresso con contributo associativo di 5 euro) con la compagnia teatrale Le Giravolte che porta in scena lo spettacolo “Arcobaleni” con Francesco Ferramosca, Nina Adilardi e Amelia Sielo.

“Arcobaleni” è uno spettacolo che può essere definito, rubando un’espressione cara a Gianni Rodari, un’insalata di favole. L’attore-animatore utilizza le tecniche del teatro di figura, burattini, sagome, oggetti e ombre, per narrare mondi fantastici. Non ci sono segreti perché l’animazione è lasciata a vista. Lo spazio scenico di storia in storia si trasforma in un grande luogo immaginario con linee di colori, forme e oggetti che prendono vita sullo sfondo delle storie che vengono raccontate.

La rassegna “Scene (e) Note” è stata anticipata dal concerto-prologo “Per crucem ad lucem” che si è tenuto il 17 Marzo nella Chiesa Madre di Lucugnano, con la splendida esibizione dell’Ensemble Laudarium formato da Vania Palumbo, Sara Valli e Titti Dell’Orco. Un concerto partecipatissimo ospitato nell’incantevole atmosfera della chiesa parrocchiale.

Saranno in totale 4 gli appuntamenti della rassegna, che si svolgeranno tra il Salone Parrocchiale di Via Cesare Beccaria e la saletta convegni di Palazzo Comi, sempre a Lucugnano.

Il programma completo prevede Sabato 13 Aprile la compagnia teatrale Alibi con L’Urlo, Sabato 20 Aprile la compagnia URA Teatro con Fabrizio Saccomano che porterà in scena Iancu – Un paese vuol dire e infine Domenica 20 Aprile la compagnia ARTEconDITA con La Principessa Cieca.

La realizzazione della rassegna è stata possibile anche grazie all’indispensabile contributo del parroco di Lucugnano Don Rocco D’Amico che ha subito condiviso il progetto sociale e culturale proposto dai volontari, mettendo a disposizione la struttura parrocchiale che ospiterà 3 delle 4 serate in programma.

Per informazioni sulla rassegna e per prenotare un posto è possibile contattare i numeri: 327/5762768 (Antonello) – 389/1492497 (Marco) – 380/4580810 (Simone).

Per restare informati sulla rassegna è possibile anche seguire la pagina facebook di Palazzo Comi.