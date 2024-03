‘La Erre’, quando le recensioni librarie illuminano il mondo della lettura

I libri vanno scritti, letti e… raccontati, attraverso recensioni che sappiano incuriosire e spingere alla lettura. Già, perché le recensioni dei libri svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema della lettura, offrendo ai lettori una bussola preziosa nel vasto oceano delle opere letterarie. Siano esse in forma di articoli, di post o di semplici commenti, le recensioni sono un passaggio di testimone figurato dai lettori appassionati a quelli che si appassioneranno e contribuiscono non solo a orientare la scelta dei prossimi libri da leggere, ma anche a creare una connessione significativa tra gli amanti della letteratura.

In questi ultimi mesi ha destato curiosità e interesse nel pubblico dei bibliofili la rubrica domenicale di consigli letterari ‘La Erre‘, nata dall’ idea di due avvocati salentini, Erika Errico e Antonio Zurlo, che si sono conosciuti nelle aule della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, si incrociano quotidianamente nelle udienze del Tribunale Civile del capoluogo e tra una causa e l’altra sono accomunati dalla passione per la letteratura e la lettura.

La “eRRe” è la rubrica domenicale off-topic di Diritto del Risparmio, un portale giuridico open access, specializzato in materia bancaria, finanziaria e assicurativa. Un vero e proprio inserto festivo, un approfondimento settimanale “fuori tema”, un modo alternativo di tenere compagnia agli affezionati lettori, che sembrano gradire molto l’incursione letteraria, ogni fine settimana.

Perché recensire i libri?

Una delle prime ragioni per cui le recensioni sono così vitali è la loro capacità di filtrare il panorama letterario. Con il mercato del libro che si espande costantemente, le recensioni diventano una guida indispensabile per individuare le opere di qualità. Un’opinione ponderata di un lettore può aiutare a distinguere tra i libri che sono autentiche gemme letterarie e quelli che potrebbero non soddisfare le aspettative.

Raccontare i libri è come esplorare la realtà da prospettive diverse

Le recensioni offrono un’opportunità per esplorare diverse prospettive e interpretazioni di un libro. La stessa storia può essere recepita in modi diversi e attraverso le recensioni i lettori possono ottenere una panoramica più completa dell’opera. Questa diversità di opinioni aggiunge profondità alla comprensione di un libro e stimola la riflessione.

‘La Erre‘, condividere esperienze di lettura personali nella grande agorà salentina

La scelta del nome ‘R’ o, meglio, doppia R, è presto detta: in primo luogo, come “Risparmio” e come “Rubrica”, ma anche come “Reading” e “Recensioni”, nonché, last, but not least, come “Round-Robin”: difatti, ogni domenica, alle ore 11, l’Avv. Errico e l’Avv. Zurlo si alternano, a ciclo continuo, nella redazione delle recensioni, che rappresentano un modo per condividere un’esperienza personale, quella che solo un libro può consentire a ciascuno dei suoi lettori.

“Il bilancio di questi primi otto mesi (la prima “eRRe” è stata pubblicata domenica 9 luglio 2023), per complessive 35 “eRRe”, – affermano a Leccenews24.it Erika Errico e Antonio Zurlo – è abbastanza soddisfacente, con la rubrica che ha spaziato dalle biografie, sino allo sport, passando per i classici della letteratura, la saggistica, il romanzo storico e le saghe familiari, le raccolte e i pamphlet. Sempre guidati da un unico fil rouge: la condivisione della propria passione per la lettura, che rappresenta, anche in quest’epoca di digitalizzazione, una delle più profonde forme di conoscenza. E, d’altronde, come diceva Benjamin Franklin, l’investimento in conoscenza è quello che paga sempre il migliore interesse”.

Le recensioni illuminano la strada della lettura

Le recensioni non solo guidano i lettori nell’acquisto di libri, ma sono anche un elemento cruciale nell’interazione tra la comunità di lettori. Condividere le proprie opinioni attraverso recensioni crea un dialogo aperto e stimolante. Questo scambio di idee può arricchire l’esperienza di lettura, portando alla scoperta di nuovi autori, generi e prospettive.

Altrettanto importante è il supporto che le recensioni offrono agli autori emergenti. Le recensioni positive possono fungere da trampolino di lancio per nuovi scrittori, incoraggiandoli a continuare la loro opera. D’altra parte, un feedback costruttivo può aiutare gli autori a crescere e perfezionare il proprio stile.

La pratica di recensire i libri è fondamentale per arricchire il mondo della lettura. Oltre a essere una guida preziosa per i lettori nella scelta delle prossime avventure letterarie, le recensioni contribuiscono a creare una comunità di appassionati che condividono la loro passione per la letteratura. Quindi, prendersi il tempo per scrivere una recensione è un piccolo atto che può avere un impatto duraturo sulla vita di chi ama immergersi nelle pagine di un buon libro. Per questo l’ interesse della rubrica ‘La eRRe’ sembra essere qualcosa di più radicato di un divertissement passeggero e l’ auspicio è quello di leggere mille di questi libri.