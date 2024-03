A via a Racale “Seminare a sud”, la cultura teatrale va in scena nel Basso Salento

Parte a Racale “Seminare a sud”, una rassegna teatrale a opera di Indisciplinati Cooperativa Sociale che nasce dall’idea che il sud Salento possa essere luogo di una rivitalizzazione della cultura del teatro attraverso una rete che veda protagonisti più attori, compagnie e luoghi.

Si apre oggi, sabato 9 marzo alle ore 20.00 presso il Teatro Danza (ex cinema Verdi) in via Mazzini,25, con Lisistrata o dell’Amore a cura della compagnia teatrale Prendi Parola. Sarà questa la prima di otto serate che si alterneranno tra il Teatro Danza e la Biblioteca Comunale di Racale.

L’iniziativa intreccerà anche “A code alte”, un progetto in collaborazione con Granelli di sabbia odv, che lavora all’accrescimento del benessere soprattutto nelle persone con fragilità, grazie all’avvicinamento alla natura e il contatto con gli animali. Animali che, al contempo, diventano oggetto di azioni di salvaguardia.

“Siamo convinti che il basso Salento, da sempre e tutt’ora luogo di diaspora, di partenza di piccoli e grandi talenti, possa essere palcoscenico di una rivitalizzazione del teatro, della musica e dell’arte in generale sul nostro territorio”, spiega la presidente di Indisciplinati e direttrice artistica Liliana Putino, commentando il percorso che si appresta ad avviare. “Con Seminare a sud, come racconta il nome stesso della rassegna, faremo rete per far germogliare una cultura teatrale che coinvolgerà diversi attori, artisti e compagnie dell’intero Salento; rete che sarà anche tra luoghi. Due location dal background differente saranno infatti unite da questo unico scopo: l’ex cinema Verdi, trasformato in Teatro Danza, e la biblioteca di Racale, che nasce come luogo di studio e lettura, si trasformano in contenitori culturali eterogenei ed eclettici”, ha concluso.

L’evento è patrocinato dal Comune di Racale e da Provincia di Lecce – Salento d’Amare.

Il calendario

Si inizia quindi oggi con Lisistrata o dell’Amore. L’ingresso alla prima sarà gratuito. In questa occasione, sarà possibile acquistare l’abbonamento per l’intera rassegna. Info e prenotazioni al 3500931999 o su oooh Events.

Seguiranno poi, Domenica 24 MARZO ore 20,00 – Teatro Danza Improshow Compagnia Improvvisart; Sabato 13 APRILE ore 20,00 – Biblioteca Comunale Sul danno del tabacco con D. Morgagni e M. Puzzello; Domenica 28 APRILE ore 20,00 – Biblioteca Comunale Ah, signora mia! Compagnia Prendi Parola; Domenica 12 MAGGIO ore 20,00 – Biblioteca Comunale Falcone e Borsellino Compagnia Témenos Recinti Teatrali; Domenica 26 MAGGIO ore 20,00 – Biblioteca Comunale Dufeiss Compagnia Ventinovenove; Venerdì 21 GIUGNO ore 20,30 – Biblioteca Comunale Muttura Compagnia Alibi; Venerdì 5 LUGLIO ore 20,30 – Biblioteca Comunale Colpa di Alfredo Ventinovenove/Indisciplinati e infine, Giovedì 18 LUGLIO ore 21 – Biblioteca Comunale Rita Atria Prendi Parola/ Granelli di sabbia