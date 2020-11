Passeggiate e visite guidate alla scoperta degli angoli nascosti del territorio, si parte con San Cataldo

Passeggiate, visite guidate, trekking leggero e tanto altro ricchi di cultura intesa nel senso più ampio, ovvero la storia, l’arte, e le tradizioni e la ricchezza della Natura, con escursioni in città e in splendidi ambienti naturali per vivere un’esperienza che possa accontentare tutti.

Prenderanno il via a partire dall’8 novembre alcune escursioni tra storia storie e natura per conoscere alcuni aspetti insoliti della Città di Lecce.

Le visite, organizzate dalla Cooperativa Terradimezzo, saranno finalizzate a scoprire particolari spesso poco conosciuti e trascurati, ma che meritano una particolare attenzione perché non c’è luogo che non custodisca uno scorcio mozzafiato anche in città, o un personaggio che non acconti una storia curiosa.

Si cercherà di coniugare il vissuto storico con la bellezza della natura che fa da cornice naturale in chi si avventura lungo gli itinerari proposti.

Nel corso dell’iniziativa si potranno scoprire gli alberi monumentali in città perché anche gli alberi raccontano una storia importante: a volte si ammalano e muoiono, vanno rinnovati, ma non bisogna dimenticare di quelli che non ci sono più e preservare quelli che sono parte integrante della storia della città.

Durante le passeggiate i partecipanti saranno coinvolti in alcune letture di prosa o poesia, leggende, modi dire utili a identificare e caratterizzare meglio un angolo della città o un personaggio della storia locale.

San Cataldo, il percorso

Si parte con San Cataldo per la prima “Passeggiata tra storia e natura: Li Punzi e il Molo di Adriano” raccontata da un agronomo e da una archeologa che approfondiranno la conoscenza di due luoghi che tutti “guardano”, ma che forse non tutti conoscono sotto il profilo storico/naturalistico e l’importanza che rivestono per il nostro territorio.

San Cataldo è immersa nel verde di una lussureggiante pineta ed è circondata da importanti risorse naturali. Oltre la darsena, infatti, vi è una vasta zona caratterizzata da un bacino artificiale di bonifica e ricca di vegetazione a macchia mediterranea, testimonianza della grande “foresta di Lecce”, che un tempo caratterizzava il Salento da Brindisi a Otranto. L’area è un Sito di importanza comunitaria (SIC), caratterizzato da lagune e steppe salate con una notevole varietà di vita animale e vegetale, dove non è insolito fare degli incontri piacevoli con uccelli in sosta prima di intraprendere il viaggio verso luoghi più caldi. La presenza dell’acqua, il silenzio e la tranquillità del luogo rendono l’area naturalistica “Li Punzi”, un posto dove immergersi nella natura e rilassarsi per ritrovare sé stessi.

Si raggiungerà, poi, lo storico Molo di Adriano, che grazie alla posizione strategica, nei pressi del faro, a pochi km dalla prosperosa Lupiae, nel II secolo d.C. San Cataldo divenne un comodo e funzionale limen destinato a navi e imbarcazioni di medie dimensioni che solcavano i mari in cerca di commerci proficui e favorevoli.

Dell’antico Porto, purtroppo, oggi, si possono ammirare solo alcune testimonianze, mentre la parte più interessante che costituisce un vero e proprio patrimonio archeologico subacqueo, importantissima testimonianza storica del territorio che racconta del glorioso passato dell’antica Roma, giace ormai sul fondale protetta in eterno dalle acque e dalla sabbia.

È prevista una quota di partecipazione

La prenotazione deve pervenire con almeno 24 ore di anticipo

Chi partecipa alla passeggiata solleva da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta gli organizzatori dell’iniziativa. Appuntamento nei pressi della Darsena ore 9:30 numero massimo di partecipanti 20. Info e prenotazioni al 339 4005596.