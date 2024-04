Incentivi e opportunità di sviluppo per le Piccole e Medie Imprese e i Liberi Professionisti: il nuovo seminario di Federaziende a Calimera

Il prossimo venerdì 19 aprile 2024, alle ore 19.00, i dirigenti di Federaziende si riuniranno nella Sala Consiliare del Comune di Calimera, in Piazza del Sole, per organizzare un importante convegno dal titolo “Incentivi e opportunità di sviluppo per le Piccole e Medie Imprese e i liberi professionisti“. Questo evento è particolarmente significativo poiché la confederazione che rappresenta in modo preminente le PMI si impegna a fornire strumenti concreti per sostenere il tessuto imprenditoriale locale.

Durante il convegno saranno affrontate diverse misure volte a favorire l’emergere di nuove iniziative imprenditoriali, nonché a supportare le imprese già esistenti nel loro percorso di crescita. In particolare, verranno esaminati incentivi mirati all’ampliamento delle aziende già attive. Tra le misure che verranno presentate, spiccano programmi come Resto al Sud, che offre finanziamenti a persone tra i 18 e i 55 anni che non sono ancora titolari di un’attività d’impresa in corso alla data del 21 giugno 2017, e NIDI (Nuove Iniziative d’Impresa).

Un focus particolare sarà riservato ai nuovi incentivi introdotti dalla Regione Puglia, tra cui PIA e MINIPIA.

Inoltre, verranno esaminati il Credito d’Imposta ZES Unica e il Credito d’Imposta 5.0, due strumenti che offrono vantaggi significativi alle imprese che operano nel territorio.

Federaziende conferma così il suo impegno nella promozione della cultura d’impresa, con l’obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nel territorio locale. L’iniziativa si configura, dunque, come un’importante occasione di confronto e crescita per tutti gli attori del mondo imprenditoriale e professionale.

Ospiti e relatori dell’ evento di Federaziende

Interverranno all’evento: Gianluca Tommasi, Sindaco del Comune di Calimera, Antonella Bray, Assessora alle Attività Produttive e Formazione del Comune di Calimera, Loredana Capone Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Fabrizio Aprile, Presidente dell’ Associazione ALI, Caterina De Santis, Presidente dell’ Associazione ACEA, Simona De Lumè, Presidente Nazionale di Federaziende, Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale Federaziende, Alessandro Miglietta, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federaziende Cofidi e Simone Resinato Presidente del CAT Federaziende Lecce.

Info

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici di Federaziende allo 0832.606488 o inviare una mail a: [email protected].



Le piccole e medie imprese (PMI) e i liberi professionisti costituiscono, infatti, il cuore pulsante dell’economia globale, generando innovazione, occupazione e crescita economica. Tuttavia, per garantire il loro successo continuo e il contributo al tessuto economico, è essenziale che siano supportati con incentivi e opportunità di sviluppo adeguati.

L’importanza delle PMI e dei Liberi Professionisti

Le PMI e i liberi professionisti sono spesso considerati il motore trainante dell’economia. Rappresentano una vasta gamma di settori, dalla produzione all’IT, dai servizi finanziari alla consulenza legale, contribuendo in modo significativo al PIL e all’occupazione. Inoltre, agiscono da catalizzatori per l’innovazione, portando avanti nuove idee e soluzioni che alimentano la competitività economica.

Sfide e Opportunità

Tuttavia, queste entità affrontano una serie di sfide uniche, tra cui limitati accesso al finanziamento, competizione globale, complessità normativa e tecnologica. Per superare tali sfide e sfruttare appieno il loro potenziale, è fondamentale che abbiano accesso a incentivi e opportunità di sviluppo mirati.

Incentivi Finanziari

Gli incentivi finanziari, come sovvenzioni, agevolazioni fiscali e finanziamenti agevolati, sono essenziali per consentire alle PMI e ai liberi professionisti di investire in innovazione, crescita e sviluppo del personale. Questi incentivi possono ridurre i costi iniziali, migliorare la liquidità e aumentare la capacità di investimento, facilitando così l’espansione e il successo.

Supporto Tecnico e Formativo

Oltre agli incentivi finanziari, è cruciale fornire supporto tecnico e formativo. Programmi di mentorship, consulenza aziendale, formazione professionale e accesso a reti di esperti possono aiutare le PMI e i liberi professionisti a sviluppare competenze cruciali, migliorare le loro operazioni e adottare tecnologie innovative.

Agevolazioni Normative e Burocratiche

Semplificare le procedure normative e ridurre la burocrazia è un altro aspetto fondamentale per sostenere PMI e liberi professionisti. Ridurre gli oneri amministrativi, semplificare le procedure di registrazione e adottare normative flessibili può liberare risorse preziose e consentire alle imprese di concentrarsi sulle loro attività principali.

Accesso ai Mercati Globali

Infine, facilitare l’accesso ai mercati globali è cruciale per consentire alle PMI e ai liberi professionisti di espandere le loro attività oltre i confini nazionali. Programmi di internazionalizzazione, partnership commerciali e supporto per la conformità normativa internazionale possono aprire nuove opportunità di crescita e diversificare il portafoglio clienti.

Incentivi e opportunità di sviluppo mirati sono fondamentali per il successo continuo delle PMI e dei liberi professionisti. Investire in queste entità non solo promuove la crescita economica, ma anche l’innovazione, l’occupazione e la resilienza.