Corso gratuito per Operatore di Centro di Assistenza Fiscale, da Federaziende un’opportunità imperdibile per affermati nel mondo del lavoro!

Se sei alla ricerca di un’opportunità per entrare nel mondo del lavoro in generale e dell’assistenza fiscale in particolare – e vuoi acquisire le competenze necessarie per diventare un professionista nel settore -, Federaziende ha la soluzione perfetta per te. Dal 16 aprile al 16 maggio 2024, Federaziende organizzerà un corso gratuito per “Operatore di Centro di Assistenza Fiscale“, dedicato a coloro che desiderano fornire supporto fiscale a dipendenti e pensionati.

Il corso si svolgerà in presenza presso la Sala Formazione di Federaziende, situata a Carmiano in Via Cagliari 2. Questa formazione intensiva coprirà tutti gli aspetti essenziali per diventare un operatore CAF competente ed efficace.

Contenuti del Corso, il Piano Didattico

– I fondamenti del Sistema Tributario Italiano;

– Ruolo e responsabilità del CAF;

– Principali attività del CAF e principali adempimenti dovuti;

– La Compilazione del Modello 730;

– Locazioni;

– Redditi da Lavoro;

– Detrazioni;

– Oneri deducibili;

– Il Modello Redditi PF;

– Il calcolo dell’IMU;

– Il Modello ISEE e le diverse tipologie;

– Comunicazione relazionale con il cliente; – Compilazione Modello 730 e Redditi PF;

– Gestione degli Immobili;

– Modello RED e Reddito di Cittadinanza;

– Dichiarazione di Successione;

– Colf e Badanti;

– Aggiornamento Fiscale.

Metodologia Didattica

Il percorso formativo sarà strutturato in due parti fondamentali:

Parte Teorica

I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze teoriche approfondite attraverso lezioni interattive e materiali didattici accuratamente preparati. Questa fase consentirà loro di comprendere i concetti fondamentali relativi alla fiscalità e alle procedure di compilazione dei documenti.

Parte Pratica

Durante questa fase, gli allievi avranno la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno imparato, utilizzando la piattaforma Fiscali Caf 2024 fornita da Federaziende. Saranno guidati nell’elaborazione di casi concreti, consolidando così le loro competenze operative.

Destinatari del percorso formativo

I destinatari del percorso formativo saranno aspiranti addetti all’Attività di Assistenza Fiscale che intendano inserirsi nel mondo del lavoro come Operatori CAF, per il cui esercizio il Decreto Ministeriale del 6 Dicembre 2018 prevede obbligatoriamente la partecipazione ad una specifica attività formativa e il superamento di un esame finale per il conseguimento dell’Abilitazione.

Durata del corso

Il corso ha la durata di 40 ore, compreso l’esame finale per un impegno formativo di circa 4 settimane.

Requisiti minimi di accesso

I partecipanti devono essere nelle condizioni di assolvimento o proscioglimento dall’obbligo scolastico formativo, essere maggiorenni e possedere una buona conoscenza della lingua italiana.

Certificazioni

Al termine delle 40 ore di corso e a seguito della verifica dei requisiti tecnico-professionali conseguiti mediante l’esame finale, si rilascerà l’Attestato Riconosciuto di Operatore Caf, identificato da un codice a barre anticontraffazione e valido su tutto il territorio italiano.

Iscrizione

É possibile iscriversi al corso tramite il seguente link: https://forms.gle/5ToktwVxvrRu7FWh6