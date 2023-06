Piccole Medie Imprese e liberi professionisti, gli incentivi e le nuove opportunità di sviluppo in un convegno a Caprarica di lecce

Migliorare le prospettive di crescita del Salento offrendo occasioni di lavoro e benessere. Questa la finalità del seminario informativo organizzato da Federaziende a Caprarica di Lecce dal titolo ‘Incentivi e opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e liberi professionisti‘. Dopo gli incontri di Ugento, Carmiano e Muro Leccese, Federaziende, organizzazione datoriale leader nella diffusione delle misure a sostegno delle economie locali e del Salento in maniera particolare, ha scelto l’importante comune griko per la nuova tappa del suo tour informativo e formativo. L’incontro si è svolto il 22 giugno scorso nella Sala Consiliare del Municipio di Caprarica di Lecce.

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino Paolo Greco, è intervenuta la Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati Simona De Lumè e a seguire ci sono stati gli interventi tecnici di Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale di Federaziende, Alessandro Miglietta, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federaziende Cofidi e Simone Resinato Presidente del Cat Federaziende di Lecce.

Le opportunita che derivano dal Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023

Con il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, il Governo ha varato una diminuzione del cuneo fiscale del 4 per cento, valida da luglio a dicembre 2023, che si aggiunge alla precedente riduzione del 3 per cento per redditi fino a 25 mila euro e del 2 per cento per redditi fino a 25 mila euro e del 2 per cento per redditi fino a 35 mila. Previsti incentivi giovani under 36 e under 30. L’esonero contributivo under 36 è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6 mila euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi. Per i giovani Neet under 30 è previsto un bonus per i datori di lavoro che gli assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.

Resto al Sud, Bando per le Imprese nei Borghi, Credito d’Imposta nel mezzogiorno, Credito d’Imposta beni strumentali 4.0

Nel seminario si è parlato anche di Resto al Sud, erogato da Invitalia SpA e destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni e residente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o che ha trasferito la propria residenza nelle suddette aree entro 60 giorni. Ed ancora si è parlato del Bando per le imprese nei borghi, un incentivo promosso dal Ministero della cultura per favorire il tessuto economico, sociale e culturale di 294 Comuni Italiani. La dotazione finanziaria è di circa 200 milioni di euro previsti dal PNRR. Le domande si possono presentare già dal 8 giugno e fino alle ore 18 dell’11 settembre. Infine si è discusso di Credito d’Imposta nel Mezzogiorno e del Credito d’Imposta beni strumentali 4.0.