Quota 100, nel giorno del ‘debutto’ arrivate 44 domande di pensione all’Inps

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del «Decretone» che contiene, tra le altre cose, le nuove regole sul sistema pensionistico, la tanto discussa «Quota 100» diventa realtà.

Il meccanismo che permette di chiudere il capitolo della vita riguardante il lavoro con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi – senza nessuna penalizzazione e cinque anni prima rispetto al previsto – è entrato in funzione. E da questa mattina è possibile presentare le domande per la pensione utilizzando una delle tante ‘strade’ previste. Ci si può rivolgere ai patronati o ai contact center, ma anche on-line.

Una volta entrato in vigore il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, l’Inps ha reso disponibile il servizio. Alle ore 13.00 erano state già presentate le prime 44 domande.

Parlando di numeri, nel triennio 2019-2021, circa un milione di persone [di cui 350mila donne] potranno beneficiare del provvedimento che, almeno sulla carta, punta al ‘ricambio generazionale’ nel mercato del lavoro, a volte troppo ‘fermo’.

Salvini: “Giornata importante”

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini non ha nascosto la soddisfazione durante la conferenza stampa organizzata alla Camera per presentare la misura: «È una giornata importante, da segnare in blu, dopo anni e anni di battaglia, un referendum negato e manifestazioni di piazza, oggi è data.

«Quota 41 è il prossimo obiettivo: questa è solo la prima di cinque manovre che puntano tutto sugli italiani. Abbiamo messo un primo mattone sulla Fornero. Sono stati quasi otto mesi di lavoro entusiasmante, faticoso, con tanti amici nel Paese e qualche avversario nei salotti buoni. Preferisco avere tanti amici tra gli italiani e qualche problema con chi riguarda il passato», ha aggiunto Salvini.