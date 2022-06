Pari opportunità e promozione d’impresa, un seminario informativo di Federaziende a Maglie

Pari oppurtunità non solo a parole ma nel concreto, snocciolando tutte le reali possibilità imprenditoriali e lavorative in generale che consentano alle donne di dare ancor di più il loro determinante apporto allo sviluppo del territorio. E poi promozione d’impresa, perchè senza impresa non c’è crescita vera, non c’è lavoro, non c’è innovazione, non c’è futuro. Con questi intenti ambiziosi venerdì 1 Luglio 2022, alle ore 18.30, presso Galleria Capece, a Maglie in Piazza Aldo Moro 25, si terrà il nuovo Seminario Informativo organizzato da Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati di concerto con il Centro Assistenza Tecnica Federaziende, Fondazione Capece, Città di Maglie e Commissione Comunale Pari Opportunità.

All’incontro, al tempo stesso tecnico e divulgativo, potranno partecipare tutti i cittadini interessati, gli operatori del settore commercio e del comparto artigianato oltre ai Consulenti Fiscali, Tributari, ai Consulenti del Lavoro e ai Dottori Commercialisti. Saranno analizzate e confrontate in maniera puntuale le diverse misure agevolative messe in campo dalla Regione Puglia e che stanno riscuotendo grande interesse: N.I.D.I. (Nuove Iniziative di Imprese), Titolo II e Resto al Sud.

Questo il programma: dopo i saluti istituzionali di Ernesto Toma, Sindaco di Maglie e dell’Assessore alle Attività Produttive Ronny Palma Modoni e del Presidente della Commissione Pari Opportunità Donatella Cancella, si entrerà nel vivo del seminario con gli interventi tecnici del Segretario Generale Nazionale di Federaziende Eleno Mazzotta e del Presidente del C.d.A. di Federaziende Cofidi Alessandro Miglietta.

Info e iscrizioni

Per info: Segreteria Organizzativa, 0832.606488.

Per registrarsi all’evento compilare il format presente nel seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN_z7BYBE4_vCqSvv04NCX4pfx7t2brq1QVUh47tQuLemQhQ/viewform