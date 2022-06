​Guagnano, François Imperiale è il nuovo primo cittadino

Nella capitale del Negroamaro, Guagnano, la sfida per conquistare la fiducia dei cittadini e la fascia tricolore è stata accesa. Nel faccia a faccia tra François Imperiale (Lista Futura), Pino Marcucci (Lista per Guagnano) e Danilo Verdoscia (Lista Insieme), a spuntarla è stato il primo

Imperiale, quindi, raccoglie il testimone lasciato da Claudio Maria Sorrento, il medico in pensione che aveva deciso di non tentare il bis, lasciando ai competitor la corsa per conquistare la poltrona più alta del palazzo di città.

Il comune, con meno di 6mila anime, ha scelto e spetterà a lui guidare il comune del Nord Salento per i prossimi cinque anni.