​Salice ha scelto, Cosimo Leuzzi è il nuovo sindaco

Salice Salentino ha il suo nuovo sindaco. La cittadina del nord-salento ha scelto di affidare le chiavi del Palazzo di città a Leuzzi.

Non è stata una sfida facile. Ai nastri di partenza si sono presentati il vicesindaco uscente, Mimino Leuzzi, a capo della Lista Avanti Salice; Cosimo Gravili per la Lista Salice 2030; Enzo Marinaci, per il polo progressista e Sonia Cuppone a capo della Lista Liberiamo Salice.

Quella della Cuppone è stata una novità dell’ultima ora: l’ex consigliera, infatti, dopo un ottimo risultato elettorale nella scorsa tornata era stata eletta nelle liste della coalizione di maggioranza ma era passata poi all’opposizione del Sindaco uscente.

Al termine dello spoglio Salice Salentino ha scelto per la continuità, con Leuzzi che ha avuto la meglio sui competitor. Seconda piazza per Gravilli, terza per Marinaci e Sonia Cuppone che si classifica al quarto e ultimo posto.