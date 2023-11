Al via il corso Its per Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Aeronavale. La presentazione a Tricase

Presentato nei giorni scorsi a Tricase il nuovo corso Its per Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Aeronavale. Sono più di 20 i corsisti provenienti dal Salento e da varie parte del Mezzogiorno d’Italia che frequenteranno il corso di 2.000 ore, di cui circa 1.000 di stage, che formerà una figura professionale di tecnico superiore caratterizzata da conoscenze e competenze altamente specializzate che consentiranno l’inserimento lavorativo nei settori della cantieristica navale, sia per quanto riguarda la produzione che la manutenzione, con particolare riferimento alla nautica da diporto e agli yacht e super-yacht, con possibilità di collocazione lavorativa sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale. Particolare attenzione nella fase formativa sarà posta alla propulsione innovativa e sostenibile.

La presentazione con i corsisti è avvenuta di fronte ai rappresentanti istituzionali che hanno duramente lavorato affinché il sogno dell’ attivazione del corso si trasformasse in realtà: la dirigente dell’ IISS ‘Don Tonino Bello’ di Tricase -Alessano, AnnaLena Manca, il direttore dell’ ITS Aerospazio, Antonio Ficarella, l’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, il presidente di Confindustria Lecce, Nicola Delle Donne, la segreteria generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi, i rappresentanti delle imprese di settore che opereranno in sinergia con la Fondazione Its e tanti, tantissimi, sindaci del Sud Salento che adesso potranno presentare ai giovani del loro territorio una possibilità in più di formazione con eccellenti prospettive di occupazione, una ragione in più, insomma, per restare e non andare via, svuotando il Salento di competenze ed energie vitali.

A breve sarà attivato presso il ‘Don Tonino Bello’, sempre nella sede di Alessano, il secondo corso Its, quello per Tecnico Superiore per la manutenzione motori aeronautici e nautici.

Si tratta di un corso sempre della durata di 2.000 ore, di cui 800 di stage. Queste le competenze Tecnico-Scientifiche e il profilo in uscita del Tecnico: la figura di Tecnico Superiore avrà conoscenze e competenze altamente specializzate utili all’inserimento lavorativo nei settori della manutenzione dei componenti dell’aeromobile, sia sul mercato nazionale che europeo. Il percorso formativo consentirà agli studenti di prepararsi per gli esami per il conseguimento della Licenza di Manutenzione Aeronautico per la categoria A di validità europea e riconosciuti secondo le norme EASA. A questa licenza si assocerà analoga preparazione nel campo della manutenzione per la motoristica navale (per info: https://www.itsaerospaziopuglia.it/pagine/tecnico-superiore-per-la-manutenzione-motori-aeronautici-e-nautici-1).