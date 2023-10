Studiare per lavorare. Al via a Tricase i corsi dell’ ITS Aerospazio Puglia

Con l’ attivazione da parte dell’ ITS Aerospazio Puglia di 2 corsi d’alta formazione presso l’Iiss Don Tonino Bello di Tricase, i corsi per Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Aeronavale e per Tecnico Superiore per la manutenzione motori aeronautici e nautici, in un colpo solo si sfatano due luoghi comuni ormai insopportabili.

In primis che l’alta formazione si possa acquisire soltanto in territori lontani dal Salento e poi che mondo del lavoro e mondo della formazione viaggino su binari paralleli.

Due autentiche fake news, visto che – dati alla mano – i corsi altamente specialistici organizzati dagli Istituti Tecnici Superiori della Puglia hanno tassi di placement elevatissimi, che vuol dire che oltre l’80% di chi li frequenta trova immediatamente lavoro.

E questo perché è proprio nella natura degli Its di attivare corsi formativi in stretta sinergia con i fabbisogni del sistema imprenditoriale locale al fine di ridurre al minimo e quasi abbattere i tempi d’attesa tra il conseguimento del titolo e il primo contratto di lavoro.

Eppure malgrado queste grandi potenzialità, gli ITS sono ancora poco conosciuti e le famiglie preferiscono il tradizionale percorso universitario post diploma anche se l’innesto nel mercato del lavoro è più complesso e tortuoso.

Cosa sono gli ITS

Va detto che gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica a cui possono accedere i diplomati e rappresentano la principale alternativa di formazione terziaria non universitaria. Gli ITS sono nati, come dicevamo, per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e sono lo strumento attraverso il quale formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, offrendo ai giovani l’opportunità di inserimento nel mercato del lavoro regionale.

La sinergia che parte ad Alessano-Tricase tra l’Iiss Don Tonino Bello e l’Its Aerospazio Puglia porta nel settore della mobilità sostenibile e della meccanica aeronavale un contributo importante, per certi versi decisivo, in grado di assecondare da un lato le ambizioni di sviluppo del territorio e dall’ altro le aspettative di affermazione professionale di tanti giovani. In un Salento che in piena transizione demografica rischia di spopolarsi, perdendo le sue energie più vitali, si tratta di un baluardo di valorizzazione che potrebbe essere tra i fattori determinanti che fanno prendere la bilancia dalla parte del ‘rimanere’ piuttosto che dalla parte del ‘partire altrove’.

La Fondazione I.T.S. Aerospazio Puglia

La Fondazione I.T.S. Aerospazio Puglia è stata costituita il 29 luglio 2010 nell’ambito della legge 296/2007, inerente alla riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e nell’ambito del Piano Territoriale Regionale Pugliese. La Fondazione nasce per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. L’obiettivo è quello di formare tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.

L’Istituto Tecnico Superiore (ITS) rappresenta un nuovo percorso formativo di livello post-

secondario, una Scuola Speciale di Tecnologia che ha lo scopo di formare tecnici superiori nelle

aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.

I corsi di alta formazione attivati presso l’Iiss Don Tonino Bello

I due corsi ITS attivati presso il Don Tonino Bello di Tricase sono fortemente connessi con i fabbisogni di professionalità delle imprese del settore aeronavale che sono state coinvolte attivamente nella fase di progettazione e realizzazione del percorso formativo. Si tratta di due percorsi unici in provincia di Lecce.

Destinatari dell’offerta formativa, previa selezione, sono i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e quelli che, in possesso di diploma professionale conseguito con percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale, abbiano partecipato a un percorso IFTS di durata annuale.

Ma entriamo nei dettagli dei percorsi promossi:

– Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Aeronavale

Durata: 2.000 ore, di cui circa 1.000 di stage.

Competenze Tecnico-Scientifiche e profilo in uscita del Tecnico: il progetto mira a formare una figura professionale di tecnico superiore caratterizzata da conoscenze e competenze altamente specializzate per l’inserimento lavorativo nei settori della cantieristica navale, sia per quanto riguarda la produzione che la manutenzione, con particolare riferimento alla nautica da diporto e agli yacht e super-yacht, con possibilità di collocazione lavorativa sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale. Particolare attenzione sarà posta alla propulsione innovativa e sostenibile (per info sul corso clicca qui).

– Tecnico Superiore per la manutenzione motori aeronautici e nautici

Durata: 2.000 ore, di cui 800 di stage.

Competenze Tecnico-Scientifiche e profilo in uscita del Tecnico: la figura di Tecnico Superiore avrà conoscenze e competenze altamente specializzate utili all’inserimento lavorativo nei settori della manutenzione dei componenti dell’aeromobile, sia sul mercato nazionale che europeo. Il percorso formativo consentirà agli studenti di prepararsi per gli esami per il conseguimento della Licenza di Manutenzione Aeronautico per la categoria A di validità europea e riconosciuti secondo le norme EASA. A questa licenza si assocerà analoga preparazione nel campo della manutenzione per la motoristica navale (per info: https://www.itsaerospaziopuglia.it/pagine/tecnico-superiore-per-la-manutenzione-motori-aeronautici-e-nautici-1).



All’ evento di presentazione dell’ iniziativa oltre a tutti i sindaci del Capo di Leuca hanno partecipato AnnaLena Manca, dirigente dell’ Iiss Don Tonino Bello di Tricase, Antonio Ficarella, direttore dell’ ITS Aerospazio Puglia, Sebastiano Leo, assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Puglia, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Nicola Delle Donne, presidente di Confindustria Lecce e Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce.