A Nardò aperte le iscrizione per il corso di formazione per ausiliari del traffico

Sono aperte a Nardò le iscrizioni al corso di formazione gratuito finalizzato all’acquisizione delle conoscenze utili all’espletamento dei compiti di ausiliario del traffico e della sosta.

Il corso, destinato ad un massimo di 40 partecipanti, permetterà di acquisire la conoscenza delle norme in materia di disciplina della sosta, di norme etiche e comportamentali, dei compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, di nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo e di altre materie. Sono previste anche esercitazioni pratiche sui preavvisi di accertamento. Il corso durerà 30 ore, si terrà presumibilmente nel mese di marzo e sarà svolto da personale del Comando di Polizia Locale.

Al termine una commissione comunale sottoporrà i partecipanti a una verifica finale (domande a risposta multipla sulle materie oggetto del corso).

Coloro che avranno superato la prova riceveranno un attestato partecipazione. L’acquisita idoneità all’espletamento dei compiti di ausiliario del traffico e della sosta è valida ovviamente presso tutti i Comuni in cui è richiesta e non comporta nessun obbligo per il Comune di Nardò di assunzione nei confronti dei partecipanti.

La domanda di ammissione al corso dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello previsto e presentata (con gli allegati richiesti) a mano, a mezzo raccomandata o via Pec entro le ore 12 del 21 febbraio.

Tutti i dettagli del corso, con i requisiti, la modalità di presentazione delle domande, il modulo di domanda e ogni altra informazione utile, sono disponibili sul sito del Comune.