“La legge Regionale Psicologo di Base”, alla Asl di Lecce un corso di formazione

Lo psicologo di base sarà presto realtà in Puglia. Lo scorso 23 maggio il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge. Gli psicologi convenzionati saranno chiamati dalle Asl a fornire assistenza psicologica primaria, in collaborazione con i Medici di medicina generale e con i Pediatri di libera scelta, per intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini. Il servizio dovrà essere realizzato da ogni Asl, nei distretti socio sanitari, e sarà svolto da psicologi in convenzione. L’approvazione della legge rappresenta una risposta ad un bisogno ampiamente diffuso, ed è un primo passo verso il riconoscimento dell’importanza della dimensione psicologica nel benessere psicofisico.

Di questo si parlerà durante il corso di formazione dal titolo “La legge regionale psicologo di base – prospettive organizzative e servizi per i cittadini” in programma venerdì 14 luglio, dalle 8.30 alle 14, nell’aula 2 del Polo Didattico di Asl di Lecce, in Via Miglietta.

Il seminario, promosso dalla Azienda Sanitaria Locale salentina, accreditato Ecm e gratuito, è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, odontoiatri e medici di area interdisciplinare e ha l’obiettivo di far conoscere le nuove disposizioni della legge regionale in tema di istituzione del servizio di psicologia di base.

Alla giornata di studi interverranno la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone; il Direttore Generale della Asl, Stefano Rossi; Antonio Giovanni De Maria in rappresentanza dei Medici di medicina generale; Lorenzo De Giovanni in rappresentanza dei Pediatri di libera scelta; il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari; il dirigente dell’ufficio formazione di Asl, Paolo Moscara; il commissario straordinario dell’Ordine degli psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma.