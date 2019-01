Il “De Pace” lancia la sfida al Salento. Ultimi giorni per iscriversi

Ancora per pochi giorni, per i ragazzi che intraprenderanno il percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado, sarà possibile iscriversi all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonietta” di Lecce. Il Dirigente scolastico, Prof.ssa Silvia Madaro Metrangolo, e il corpo docenti hanno realizzato un meticoloso progetto di orientamento per famiglie e ragazzi che intendano iscriversi agli indirizzi di studio del percorso Tecnico e Professionale.

L’orientamento è avvenuto attraverso una serie di “Open Day”, ovvero giornate – solitamente il fine-settimana –in cui la scuola è aperta al pubblico: genitori e ragazzi possono visitarla e prendere parte alle attività organizzate, conoscere gli insegnanti e vivere un primo impatto con la realtà della scuola superiore.

Il sito dell’istituto illustra le tappe dell’iscrizione a chiunque voglia visitarlo: per accedere al servizio “Iscrizioni on line” è necessario avere un codice utente e una password, credenziali che si possono acquisire attraverso la registrazione. Sul sito è presente anche una “Guida all’iscrizione” scaricabile in formato pdf.

Iscrivendosi all’ “Istituto De Pace” i ragazzi avranno la possibilità di frequentare una scuola dinamica, scegliendo uno degli indirizzi di studio a disposizione: Chimico, Grafica e comunicazione, Servizi commerciali, Moda, Turismo e Audiovisivo.

Frequentare l’ “Istituto De Pace” significa avere a disposizione indirizzi innovativi e intraprendere un percorso di studi, crescendo e interagendo con il territorio. E per il Dirigente scolastico è importante precisare il vero impegno della scuola: “promuovere i talenti degli alunni”.